Στις φλόγες ρωσικό διυλιστήριο έπειτα από ουκρανική επίθεση με drones (vid)

Ρωσικό διυλιστήριο πήρε φωτιά τη Δευτέρα (24/02) στη νότια της Μόσχας στην περιοχή Ριάζαν, έπειτα από έφοδο ουκρανικών drones, σύμφωνα με τις αρχές και ρωσικά ΜΜΕ.

Το Κίεβο έχει εντατικοποιήσει τις αεροπορικές επιδρομές εναντίον ρωσικών ενεργειακών και στρατιωτικών εγκαταστάσεων τους τελευταίους μήνες. Στο πλαίσιο εκστρατείας που αναφέρει ότι διεξάγει σε αντίποινα για τους ακατάπαυστους ρωσικούς βομβαρδισμούς εναντίον ουκρανικών πόλεων και του ουκρανικού ενεργειακού δικτύου.

Currently burning after tonight's Ukrainian drones strikes, an oil refinery in Russia's Ryazan region, set to the theme of early 1980's hit TV show Sanford and Son. pic.twitter.com/KreL9zcUzn