Στην Αλβανία ο Κιρ Στάρμερ για ενίσχυση της συνεργασίας κατά της παράνομης μετανάστευσης

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ μεταβαίνει την Πέμπτη (15/05) στην Αλβανία για να ενισχύθεί η συνεργασία των δύο χωρών στη μάχη κατά της παράνομης μετανάστευσης.

Η επίσκεψη αυτή, θα έχει στόχο να «ενταθούν οι προσπάθειες για να καταστραφούν τα εγκληματικά δίκτυα που τροφοδοτούν την παράνομη μετανάστευση στα δυτικά Βαλκάνια», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ντάουνινγκ Στριτ.

Ο Κιρ Στάρμερ θα επισκεφθεί το λιμάνι του Δυρραχίου, το μεγαλύτερο της χώρας και στην πρώτη γραμμή όσον αφορά τη μάχη κατά της παράνομης μετανάστευσης.

«Η κοινή δουλειά μας για να αποτρέπουμε, να εντοπίζουμε και να στέλνουμε πίσω τους παράνομους μετανάστες είναι μια επιπλέον απόδειξη ότι το να επεμβαίνουμε εκ των προτέρων για να προστατεύσουμε τις βρετανικές ακτές και να διασφαλίσουμε τα σύνορά μας είναι η σωστή προσέγγιση», δήλωσε ο πρωθυπουργός, του οποίου η κυβέρνηση δέχεται πιέσεις για να εμποδίσει τις αφίξεις μεταναστών με μικρά πλεούμενα από τη Γαλλία.

I’ve already returned over 24,000 people with no right to be here.



And I won’t stop there.