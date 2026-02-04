Στη Μόσχα κορυφαίος διπλωμάτης του Μακρόν - Είχε συνομιλίες με Ρώσους αξιωματούχους 

Ο ανώτερος διπλωμάτης του Γάλλου Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν βρισκόταν την Τρίτη στη Μόσχα για συνομιλίες με Ρώσους αξιωματούχους, σύμφωνα με πηγή που είχε γνώση της συνάντησης.

Η πηγή δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες, πέραν του ότι ο στόχος ήταν ο διάλογος μεταξύ των δύο πλευρών.

Η γαλλική προεδρία δεν επιβεβαίωσε ούτε αρνήθηκε, αλλά δήλωσε: «Όπως είπε ο Πρόεδρος χθες κατά τη συνέντευξη Τύπου, οι συζητήσεις διεξάγονται σε τεχνικό επίπεδο με πλήρη διαφάνεια και σε συνεννόηση με τον Πρόεδρο Ζελένσκι και τους κύριους Ευρωπαίους ομολόγους του».