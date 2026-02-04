Στη Μόσχα κορυφαίος διπλωμάτης του Μακρόν - Είχε συνομιλίες με Ρώσους αξιωματούχους 
Shutterstock
Shutterstock

Στη Μόσχα κορυφαίος διπλωμάτης του Μακρόν - Είχε συνομιλίες με Ρώσους αξιωματούχους 

04/02/2026 • 20:29
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
Πηγή Άρθρου
04/02/2026 • 20:29
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
Πηγή Άρθρου

Ο ανώτερος διπλωμάτης του Γάλλου Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν βρισκόταν την Τρίτη στη Μόσχα για συνομιλίες με Ρώσους αξιωματούχους, σύμφωνα με πηγή που είχε γνώση της συνάντησης.

Η πηγή δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες, πέραν του ότι ο στόχος ήταν ο διάλογος μεταξύ των δύο πλευρών.

Η γαλλική προεδρία δεν επιβεβαίωσε ούτε αρνήθηκε, αλλά δήλωσε: «Όπως είπε ο Πρόεδρος χθες κατά τη συνέντευξη Τύπου, οι συζητήσεις διεξάγονται σε τεχνικό επίπεδο με πλήρη διαφάνεια και σε συνεννόηση με τον Πρόεδρο Ζελένσκι και τους κύριους Ευρωπαίους ομολόγους του».

ΡΩΣΙΑ
ΓΑΛΛΙΑ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ
ΕΜΑΝΟΥΕΛ ΜΑΚΡΟΝ