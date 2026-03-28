Στη Μέση Ανατολή το USS Tripoli: Έφτασε στην περιοχή ευθύνης της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (pics)

Αμερικανοί ναύτες και πεζοναύτες που επιβαίνουν στο USS Tripoli (LHA 7) έφτασαν στην περιοχή ευθύνης της Κεντρικής Διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών στις 27 Μαρτίου.

U.S. Sailors and Marines aboard USS Tripoli (LHA 7) arrived in the U.S. Central Command area of responsibility, March 27. The America-class amphibious assault ship serves as the flagship for the Tripoli Amphibious Ready Group / 31st Marine Expeditionary Unit composed of about… pic.twitter.com/JFWiPBbkd2 — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 28, 2026

Το αμφίβιο πλοίο επίθεσης κλάσης America λειτουργεί ως ναυαρχίδα της Αμφίβιας Ομάδας Ετοιμότητας Tripoli / 31ης Εκστρατευτικής Μονάδας Πεζοναυτών, η οποία αποτελείται από περίπου 3.500 ναύτες και πεζοναύτες, καθώς και από αεροσκάφη μεταφοράς και μαχητικά κρούσης, όπως επίσης και αμφίβια επιθετικά και τακτικά μέσα.

