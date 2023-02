Πόλεμος στην Ουκρανία: Στη Μαύρη Θάλασσα εισήλθε αντιτορπιλικό των ΗΠΑ

Πολεμικό πλοίο του στόλου των ΗΠΑ για πρώτη φορά μετά το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία πέρασε τα στενά και μπήκε στη Μαύρη Θάλασσα.

Πρόκειται για το αντιτορπιλικό USS Nitze εξοπλισμένο με κατευθυνόμενους πυραύλους, που πρόσφατα ήταν το πλοίο συνοδείας του πυρηνοκίνητου αεροπλανοφόρου USS George H.W. Bush, γράφει η εφημερίδα The Jerusalem Post.

Πριν λίγες μέρες το αμερικανικό αντιτορπιλικό, μαζί με το αεροπλανοφόρο George H.W. Bush επισκέφθηκαν τον Πειραιά και στις 3 Φεβρουαρίου το USS Nitze έκανε επίσκεψη στην Κωνσταντινούπολη.

Merhaba 👋, Gölcük 🇹🇷!@usnavy destroyer #USSNitze (DDG 94), attached to the @GHWBCVN77, arrived to the Turkish port of Gölcük for a scheduled port visit, Feb. 3, 2023.



For more: https://t.co/isohZm8iHK#StrongerTogether 🇹🇷🇺🇸