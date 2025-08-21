Στ. Ντιπάρτμεντ: Εξετάζει 55 εκατ. βίζες μεταναστών για πιθανές παραβιάσεις που οδηγούν σε απέλαση

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δήλωσε την Πέμπτη ότι εξετάζει τα αρχεία περισσότερων από 55 εκατομμυρίων μεταναστών με έγκυρες βίζες των ΗΠΑ, για πιθανές παραβιάσεις των όρων μετανάστευσης που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ανάκληση ή απέλαση.

Σε γραπτή απάντηση σε ερώτηση του Associated Press, το υπουργείο ανέφερε ότι όλοι οι κάτοχοι αμερικανικών θεωρήσεων υπόκεινται σε «συνεχή έλεγχο» με στόχο την ανίχνευση ενδείξεων πιθανής μη επιλεξιμότητας. Εάν προκύψουν τέτοιες πληροφορίες, η βίζα ανακαλείται και, εφόσον ο κάτοχος βρίσκεται ήδη στις Ηνωμένες Πολιτείες, υπόκειται σε απέλαση.

Το υπουργείο διευκρίνισε ότι αναζητά στοιχεία όπως υπέρβαση της επιτρεπόμενης διάρκειας παραμονής, εγκληματική δραστηριότητα, απειλές για τη δημόσια ασφάλεια, συμμετοχή σε τρομοκρατικές ενέργειες ή παροχή υποστήριξης σε τρομοκρατικές οργανώσεις.

«Εξετάζουμε όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες, περιλαμβανομένων αρχείων επιβολής του νόμου, δεδομένων μετανάστευσης ή άλλων στοιχείων που προκύπτουν μετά την έκδοση βίζας και υποδεικνύουν πιθανή μη επιλεξιμότητα», ανέφερε το υπουργείο.

Από την ανάληψη της προεδρίας από τον Ντόναλντ Τραμπ τον Ιανουάριο, η κυβέρνηση έχει δώσει έμφαση στις απελάσεις παράτυπων μεταναστών, καθώς και κατόχων φοιτητικών και ανταλλακτικών θεωρήσεων. Η νέα διατύπωση του υπουργείου Εξωτερικών δείχνει ότι η διαδικασία επανελέγχου, αν και χρονοβόρα, εφαρμόζεται πλέον σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα.

«Στο πλαίσιο της δέσμευσης της κυβέρνησης Τραμπ για την προστασία της εθνικής και δημόσιας ασφάλειας, από την ημέρα της ορκωμοσίας το Υπουργείο Εξωτερικών έχει ανακαλέσει περισσότερες από διπλάσιες βίζες - συμπεριλαμβανομένων σχεδόν τετραπλάσιων φοιτητικών - σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι», ανέφερε το υπουργείο.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, το υπουργείο ανακοίνωσε ότι από την επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο έχει προχωρήσει σε περισσότερες από 6.000 ανακλήσεις φοιτητικών θεωρήσεων λόγω υπερβάσεων της επιτρεπόμενης παραμονής ή παραβιάσεων της τοπικής, πολιτειακής και ομοσπονδιακής νομοθεσίας.

Οι περισσότερες αφορούσαν υποθέσεις επίθεσης, οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών και υποστήριξης τρομοκρατίας. Από αυτές, περίπου 4.000 βίζες ανακλήθηκαν λόγω παραβάσεων των νόμων, ενώ 200 - 300 αφορούσαν ζητήματα συνδεδεμένα με τρομοκρατία, όπως παροχή υποστήριξης σε χαρακτηρισμένες τρομοκρατικές οργανώσεις ή κράτη χορηγούς τρομοκρατίας.