Ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κίρ Σταρμερ, υποσχέθηκε την Τετάρτη να δημοσιοποιήσει τα στοιχεία που παρέχονται στους εισαγγελείς από ανώτερο αξιωματούχο, επιδιώκοντας να προστατεύσει ομάδα υπουργών του, σχετικά με υπόθεση κατασκοπείας της Κίνας, η οποία έχει οδηγήσει σε εβδομάδες κριτικής.

Υπενθυμίζεται πως τον Σεπτέμβριο, η Βρετανική Εισαγγελία (CPS) απέσυρε τις κατηγορίες εναντίον δύο ανδρών που είχαν αρνηθεί ότι μεταβίβασαν πολιτικά ευαίσθητες πληροφορίες σε έναν Κινέζο πράκτορα πληροφοριών.

Η CPS δήλωσε ότι η απόφαση ελήφθη επειδή τα πρόσθετα στοιχεία που χρειαζόταν, τα οποία αποσαφήνιζαν ότι η Κίνα αποτελούσε απειλή για την εθνική ασφάλεια του Ηνωμένου Βασιλείου, δεν είχαν παρασχεθεί από την κυβέρνηση μετά από μήνες προσπαθειών.

Ο Στάρμερ δήλωσε ότι η ευθύνη βαρύνει την προηγούμενη συντηρητική κυβέρνηση, η οποία ήταν στην εξουσία όταν οι άνδρες κατηγορήθηκαν και η οποία είχε περιγράψει το Πεκίνο μόνο ως «πρόκληση που καθορίζει την εποχή».

Η κατάρρευση της δίκης οδήγησε σε κατηγορίες από τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι η κυβέρνηση ήταν υπεύθυνη επειδή δεν ήθελε να θέσει σε κίνδυνο τις σχέσεις με την Κίνα.

Προσπαθώντας να κλείσει το θέμα την Τετάρτη, ο Starmer δήλωσε ότι θα δημοσιεύσει στο σύνολό τους τις καταθέσεις των μαρτύρων που παρέχονται στο CPS από τον αναπληρωτή σύμβουλο εθνικής ασφάλειας της Βρετανίας, οι οποίες, όπως είπε, έγιναν χωρίς καμία συμμετοχή υπουργών ή πολιτικών συμβούλων.

«Η υπόθεση δεν προχώρησε επειδή η πολιτική της προηγούμενης κυβέρνησης δεν πληρούσε τα απαραίτητα κριτήρια, αυτό είναι το συμπέρασμα», δήλωσε ο Starmer στο κοινοβούλιο.

«Δεν αποφεύγω να αποκαλύψω τις πλήρεις καταθέσεις των μαρτύρων... και ο ισχυρισμός ότι κατά κάποιον τρόπο έχουν αλλάξει, ότι η πρώτη κατάθεση και η δεύτερη κατάθεση είναι διαφορετικές, είναι εντελώς αβάσιμος».

Ωστόσο, η Kemi Badenoch, ηγέτης του κύριου κόμματος της αντιπολίτευσης, του Συντηρητικού Κόμματος, κατηγόρησε τον Starmer ότι κατηγορεί τους αξιωματούχους, τα μέσα ενημέρωσης και την προηγούμενη κυβέρνηση για μια απόφαση που είχε λάβει η κυβέρνησή του.

«Μια σοβαρή υπόθεση που αφορούσε την εθνική ασφάλεια κατέρρευσε επειδή αυτή η κυβέρνηση είναι πολύ αδύναμη για να αντισταθεί στην Κίνα», είπε.