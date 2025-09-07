Σταρμερ: Είμαι σοκαρισμένος από τη βάρβαρη επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε σήμερα, Κυριακή, σοκαρισμένος από την μεγαλύτερη αεροπορική επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας που έγινε στη διάρκεια της νύχτας, από την οποία, ξέσπασε φωτιά στο κτίριο της κυβέρνησης στο Κίεβο.

«Είμαι σοκαρισμένος από την τελευταία βάρβαρη επίθεση που έγινε στη διάρκεια της νύχτας κατά του Κιέβου και σε όλη την Ουκρανία, η οποία σκότωσε αμάχους κι έπληξε υποδομές», ανέφερε ο Στάρμερ σε μία ανακοίνωσή του.

«Για πρώτη φορά, επλήγη η καρδιά της κυβέρνησης της Ουκρανίας. Αυτές οι δειλές επιθέσεις δείχνουν ότι (ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν) πιστεύει ότι μπορεί να ενεργεί με ατιμωρησία. Δεν είναι σοβαρός σχετικά με την ειρήνη», σημειώνεται στην ανακοίνωση του Βρετανού πρωθυπουργού.

Σημειώνεται ότι, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε σήμερα ότι συνομίλησε με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, μετά τη μεγαλύτερη αεροπορική επιδρομή που πραγματοποίησε η Ρωσία κατά της Ουκρανίας.

«Συντονίζουμε τις διπλωματικές προσπάθειές μας, τα επόμενα βήματα και τις επαφές με τους συνεργάτες μας, για να διασφαλίσουμε μία κατάλληλη αντίδραση», ανέφερε ο Ζελένσκι στην εφαρμογή επικοινωνίας Telegram.

Υπενθυμίζεται ότι, ζημιά από εχθρικό πλήγμα υπέστη, την Κυριακή, η έδρα της ουκρανικής κυβέρνησης στο Κίεβο, για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου μετά τη ρωσική στρατιωτική εισβολή, τον Φεβρουάριο 2022, όπως δήλωσε, την Κυριακή, η πρωθυπουργός της Ουκρανίας, Γιούλια Σβιριντένκο.

Η πολεμική αεροπορία της Ουκρανίας ανακοίνωσε παράλληλα πως κατά τη διάρκεια της νύχτας οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν 805 drones και 13 πυραύλους εναντίον διαφόρων τοποθεσιών στη χώρα.

Στο μεταξύ, ένα βρέφος ήταν μεταξύ των τριών ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στις νυχτερινές επιθέσεις της Ρωσίας στο Κίεβο, οι οποίες προκάλεσαν τον τραυματισμό 18 ατόμων και έβαλαν φωτιά σε δεκάδες κτίρια στην πρωτεύουσα, συμπεριλαμβανομένης της έδρας της κυβέρνησης.

Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, δήλωσε ότι ξέσπασε πυρκαγιά στο κυβερνητικό κτίριο στο κέντρο της πόλης μετά την επίθεση, η οποία ξεκίνησε με βροχή από drones και συνεχίστηκε με πυραυλικές επιθέσεις.