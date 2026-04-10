Στάρμερ: Αιχμές κατά ΗΠΑ - Ρωσίας για την ενεργειακή κρίση

Ο Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι έχει φτάσει στα όριά του, μιλώντας σε πολιτικό podcast του βρετανικού δικτύου ITV, εκφράζοντας έντονη δυσαρέσκεια για τις διεθνείς εξελίξεις και τον αντίκτυπό τους στην οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου. Τόνισε επίσης ότι «το κόστος το επωμίζονται οι βρετανικές οικογένειες».

Ο Στάρμερ απέδωσε την αύξηση στις τιμές της ενέργειας στις κινήσεις τόσο της Ρωσίας όσο και των Ηνωμένων Πολιτειών, επισημαίνοντας πως οι πολίτες στη Βρετανία είναι αυτοί που τελικά υφίστανται τις συνέπειες.

Ο Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι τον εξαντλεί το γεγονός πως οικογένειες σε όλη τη χώρα, αλλά και επιχειρήσεις, βλέπουν συνεχείς μεταβολές στους λογαριασμούς τους, εξαιτίας των ενεργειών του Βλαντίμιρ Πούτιν και του Ντόναλντ Τραμπ σε διεθνές επίπεδο.

Παράλληλα, επισήμανε ότι, παρόλο που έχει συμφωνηθεί εκεχειρία στο Ιράν, οι συνέπειες της κρίσης στη Μέση Ανατολή εξακολουθούν να είναι εμφανείς στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Αβεβαιότητα για τα Στενά του Ορμούζ

Αναφερόμενος στην κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ - θέμα το οποίο συζήτησε από τηλεφώνου με τον Τραμπ - ο Στάρμερ τόνισε ότι παραμένει ασαφές εάν έχει αποκατασταθεί πλήρως η ελεύθερη ναυσιπλοΐα.

«Η θέση μας είναι ότι “ανοιχτά σημαίνει ανοιχτά” για ασφαλή διέλευση. Αυτό σημαίνει χωρίς τέλη και με δυνατότητα διέλευσης για τα πλοία», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η πραγματική εικόνα θα φανεί τις επόμενες ημέρες.

«Το τεστ δεν είναι τι λέγεται την πρώτη ή τη δεύτερη ημέρα, αλλά τι θα συμβεί σε δύο, τρεις ή τέσσερις ημέρες», σημείωσε.

«Λάθος» τα ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο

Ο Βρετανός πρωθυπουργός άσκησε επίσης κριτική στο Ισραήλ για τη συνέχιση των επιθέσεων στον Λίβανο παρά την εκεχειρία με το Ιράν.

«Ας είμαι απολύτως σαφής: είναι λάθος. Δεν θα έπρεπε να συμβαίνει. Πρέπει να σταματήσει», δήλωσε, τονίζοντας ότι το ζήτημα δεν είναι τεχνικό - δηλαδή αν παραβιάζεται τυπικά η συμφωνία - αλλά θέμα αρχών.

Αποστάσεις από τη ρητορική Τραμπ

Ο Στάρμερ πήρε αποστάσεις και από τη σκληρή ρητορική του Τραμπ, ο οποίος πριν την εκεχειρία είχε προειδοποιήσει ότι «ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει» σε περίπτωση αμερικανικής επίθεσης κατά του Ιράν.

«Δεν είναι η γλώσσα που θα χρησιμοποιούσα», σχολίασε, υπογραμμίζοντας ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα συνεχίσει να καθοδηγείται από «τις αρχές και τις αξίες του».

«Δεν θα εμπλακούμε στον πόλεμο»

Τέλος, απαντώντας σε κατηγορίες της Τεχεράνης ότι η Βρετανία επέτρεψε τη χρήση βάσεών της από αμερικανικά βομβαρδιστικά, ο Στάρμερ ήταν κατηγορηματικός:

«Οι βάσεις μας δεν χρησιμοποιούνται και δεν θα χρησιμοποιηθούν για ευρύτερες επιθετικές επιχειρήσεις, ιδιαίτερα εναντίον αμάχων», ανέφερε.

Τόνισε επίσης ότι το Λονδίνο δεν πρόκειται να εμπλακεί άμεσα στη σύγκρουση: «Δεν θα παρασυρθούμε σε αυτόν τον πόλεμο. Πρέπει να υπάρχει νομική βάση. Αυτό έχει σημασία όταν ζητείται από το προσωπικό μας να διακινδυνεύσει τη ζωή του».

Η τοποθέτηση Στάρμερ αποτυπώνει την αυξανόμενη ένταση στις διατλαντικές σχέσεις, αλλά και τις πιέσεις που δέχονται οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις καθώς η κρίση στη Μέση Ανατολή συνεχίζει να επηρεάζει την παγκόσμια οικονομία και ασφάλεια.