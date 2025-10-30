Στα «τάρταρα» η δημοτικότητα του Εμάνουελ Μακρόν: Στο 11% το ποσοστό αποδοχής του

Στο 11% βυθίστηκε το ποσοστό αποδοχής του προέδρου της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, σε δημοσκόπηση του Figaro Magazine, σημειώνοντας πτώση πέντε ποσοστιαίων μονάδων σε διάστημα ενός μηνός.

Πρόκειται για το χαμηλότερο ποσοστό δημοτικότητας του Μακρόν αφότου ανέλαβε το ύπατο αξίωμα της Γαλλίας, ένα ποσοστό που ισοφαρίζει εκείνο του προκατόχου του στο Ελιζέ, του Σοσιαλιστή Φρανσουά Ολάντ τον Σεπτέμβριο του 2016.

Σύμφωνα με τη σφυγμομέτρηση τον Μακρόν εξακολουθεί να υποστηρίζει το 71% των ψηφοφόρων του κόμματός του, της «Αναγέννησης», αλλά μόνον το 53% του κεντρώου προεδρικού στρατοπέδου Ensemble (που αποτελείται από τα κόμματα MoDem, Horizons και Renaissance» και μόλις το 14% των οπαδών της γκωλικής δεξιάς των Ρεπουμπλικανών.

Δημοσκοπική ανάσα για τον πρωθυπουργό του Μακρόν, Λεκορνί

Την ίδια ώρα ο σύμμαχος του Μακρόν, πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί βλέπει το ποσοστό αποδοχής του να αυξάνεται κατά πέντε ποσοστιαίες μονάδες στο 26% χάρη στην υποστήριξη των οπαδών του προεδρικού στρατοπέδου (75%), των Σοσιαλιστών ((34%, +14) και των Ρεπουμπλικανών (46%, +9).

Ωστόσο, η αύξηση αυτή συνδέεται κυρίως με το γεγονός ότι ο Λεκορνί έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να παραμείνει στο πρωθυπουργικό μέγαρο Ματινιόν, αλλά ελλοχεύουν κίνδυνοι καθώς συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις στην κατακερματισμένη Εθνοσυνέλευση για τον προϋπολογισμό του 2026.

Ανεβαίνει ο Μπαρντελά, υποχωρεί ο Ρεταγιό

Την πρώτη θέση στη δημοσκόπηση καταλαμβάνει ο o πρόεδρος της ακροδεξιάς Εθνικής Συσπείρωσης Ζορντάν Μπαρντελά, το ποσοστό αποδοχής του οποίου ανεβαίνει κατά 5% χάρη στην υποστήριξη κυρίως των οπαδών του κόμματος της Μαρίν Λεπέν (87%), εκείνων των Ρεπουμπλικανών (51%, +7), αλλά και μερίδας των υποστηρικτών των κεντρώων (26%, +3).

Στον αντίποδα ο πρόεδρος της γκωλικής Δεξιάς, Μπρουνό Ρεταγιό, βλέπει τα ποσοστά αποδοχής του να μειώνονται κατά 4%, καθώς διέρχεται μια δύσκολη φάση αφότου εγκατέλειψε την κυβέρνηση. Από τους ψηφοφόρους των Ρεπουμπλικανών τον υποστηρίζει πλέον το 38% (-14%) και από τους κεντρώους μόνον το 21% (-9%).