Στα σχολεία της Λιθουανίας, τα παιδιά μαθαίνουν να χειρίζονται drones υπό τη «σκιά» της Ρωσίας

Στα σύνορα με τη Ρωσία, το υπουργείο Άμυνας της Λιθουανίας εγκαινίασε το πρώτο από τα εννέα σχολεία που θα λειτουργήσουν σε όλη τη χώρα, όπου θα διδάσκονται σε παιδιά από 10 ετών και ενήλικες πώς να πετούν, να συναρμολογούν και να προγραμματίζουν drones.

«Ο στόχος είναι η ανάπτυξη στρατιωτικών αμυντικών δυνατοτήτων, κάτι που η Λιθουανία αντιμετωπίζει με μεγάλη σοβαρότητα, δεδομένου ότι συνορεύει με τη Ρωσία και τη Λευκορωσία», δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Άμυνας Τόμας Γκοντλιάουσκας.

Τα παιδιά και οι άλλοι μαθητές θα μάθουν να χειρίζονται drones First Person View (FPV), quadcopter και μονοπτέρυγα.

Στο σχολείο στο Τάουρατζε, 20 χιλιόμετρα από το ρωσικό θύλακα του Καλίνινγκραντ, τα παιδιά εξασκούνταν σε εικονικές πτήσεις σε υπολογιστές.

Ένας μαθητής στο πεδίο εκπαίδευσης εξασκούνταν στην πτήση ενός μίνι drone, υπό την επίβλεψη των δασκάλων, και μερικές φορές το έριχνε στο πάτωμα.

Τα παιδιά είναι ενθουσιώδη, είπε ο δάσκαλός τους.

Η Λιθουανία, μέλος του ΝΑΤΟ, ζήτησε από τη συμμαχία να ενισχύσει την αεροπορική της άμυνα, μετά την πτώση δύο ρωσικών drones που διέσχισαν τα σύνορα από τη Λευκορωσία το καλοκαίρι.

Το ΝΑΤΟ ανακοίνωσε την περασμένη Παρασκευή σχέδια για την ενίσχυση της άμυνας της ανατολικής πλευράς της Ευρώπης, δύο ημέρες μετά την κατάρριψη από την Πολωνία drones που είχαν παραβιάσει τον εναέριο χώρο της, στην πρώτη γνωστή ενέργεια αυτού του είδους από μέλος της δυτικής συμμαχίας κατά τη διάρκεια του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.