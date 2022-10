Στα χέρια των Ουκρανών το προπύργιο των Ρώσων στο Ντονέτσκ

Η ανακατάληψη της Λιμάν από τα ουκρανικά στρατεύματα είναι η μεγαλύτερη απώλεια της Ρωσίας στο πεδίο της μάχης μετά την έναρξη της αντεπίθεσης τον Σεπτέμβριο.

Οι ρωσικές δυνάμεις είχαν καταλάβει την πόλη τον Μάιο και τη χρησιμοποιούσαν ως κόμβο για τον συντονισμό και τις μεταφορές στις επιχειρήσεις τους στα βόρεια της περιοχής του Ντονέτσκ.

A Ukrainian servicemember is seen removing pro-Russian flags in the city of Lyman, a key transportation hub, after Russia withdrew its troops from the area. https://t.co/8ciaM9O2DR pic.twitter.com/vzpdZ17uz2