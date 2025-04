Σπάνιο ατμοσφαιρικό φαινόμενο πίσω από το μπλακ άουτ - Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση σε πολλές περιοχές της Ισπανίας (pics&vids)

Σε πρόβλημα που ξεκίνησε από ισπανικό δίκτυο ηλεκτροδότησης οφείλεται το «κολοσσιαίο» μπλακ άουτ που έπληξε την Πορτογαλία, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας ενέργειας REN, διαχειριστής του ηλεκτρικού δικτύου της Πορτογαλίας.

Όπως αναμεταδίδει το BBC, σύμφωνα με την εταιρεία, η αιτία του προβλήματος συνδέεται με ένα «σπάνιο ατμοσφαιρικό φαινόμενο», που προκάλεσε αλυσιδωτές επιπτώσεις σε ολόκληρο το διασυνδεδεμένο ευρωπαϊκό σύστημα.

Όπως διευκρινίζει η REN, στην Ισπανία σημειώθηκαν έντονες μεταβολές της θερμοκρασίας, οι οποίες προκάλεσαν «ανώμαλες ταλαντώσεις» στις γραμμές υπερύψηλης τάσης. Το φαινόμενο αυτό, γνωστό ως «επαγομένη ατμοσφαιρική μεταβολή», επηρέασε τη σταθερότητα του συστήματος και προκάλεσε αποτυχίες συγχρονισμού μεταξύ διαφορετικών τμημάτων του ηλεκτρικού δικτύου.

Η αστοχία στη συγχρονισμένη λειτουργία των δικτύων οδήγησε σε αλλεπάλληλες διαταραχές στο ευρωπαϊκό σύστημα ηλεκτροδότησης, όπως αναφέρει η REN.

Η REN προειδοποιεί ότι, λόγω της πολυπλοκότητας του τεχνικού προβλήματος, η πλήρης αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας του δικτύου μπορεί να χρειαστεί έως και μία εβδομάδα.

Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση σε πολλές περιοχές στο βόρειο, νότιο και δυτικό τμήμα της χώρας

Η ηλεκτροδότηση έχει αποκατασταθεί σε «πολυάριθμες περιοχές στο βόρειο, νότιο και δυτικό τμήμα» της Ισπανίας, ανακοίνωσε ο ισπανικός διαχειριστής δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας Red Electrica λίγο πριν τις 17:00, ώρα Ισπανίας (18:00 ώρα Ελλάδας), μετά το μαζικό μπλακάουτ που πλήττει τη χώρα από τις 12:30 το πρωί, τοπική ώρα.

«Η ηλεκτροδότηση έχει επιστρέψει σε υποσταθμούς σε πολυάριθμες περιοχές στο βόρειο, νότιο και δυτικό τμήμα της χερσονήσου, επιτρέποντας την παροχή ρεύματος σε καταναλωτές σε αυτές τις περιοχές», ανακοίνωσε ο ισπανικός φορέας, τονίζοντας ότι εργάζεται για τη «σταδιακή αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης σε όλη τη χώρα».

Παράλληλα, το ισπανικό Συμβούλιο Πυρηνικής Ασφάλειας (CSN) ανακοίνωσε ότι από το «κολοσσιαίο» μπλακάουτ έκλεισαν αυτόματα τέσσερις πυρηνικοί σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, με τους αντιδραστήρες να λειτουργούν πλέον με εφεδρικές γεννήτριες ντίζελ.

Μετά τη διακοπή ηλεκτροδότησης, «οι αντιδραστήρες των σταθμών που λειτουργούσαν (Almaraz II, Ascó I και II, Vandellós II) έκλεισαν αυτόματα - σύμφωνα με τον σχεδιασμό τους - και οι εφεδρικές γεννήτριες ντίζελ τους τέθηκαν σε λειτουργία και διατηρούν τους σταθμούς σε ασφαλή κατάσταση», τόνισε το CSN σε ανακοίνωσή του.

«Αυτό το συμβάν δεν είχε καμία επίπτωση στους εργαζόμενους, το κοινό ή το περιβάλλον», διαβεβαίωσε η CNS.

Παράλληλα, η ισπανική πετρελαϊκή Moeve διέκοψε τις δραστηριότητές της στα διυλιστήρια πετρελαίου της στην Ισπανία μετά το μπλακάουτ, δήλωσε εκπρόσωπος της πετρελαϊκής.

Η Moeve, παλαιότερα γνωστή ως Cepsa, λειτουργεί τρία ισπανικά διυλιστήρια, τα οποία αντιπροσωπεύουν περίπου το 40% της δυναμικότητας διύλισης της χώρας.

«Δεν υπάρχουν ενδείξεις για κυβερνοεπίθεση»

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, δήλωσε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η διακοπή ρεύματος προήλθε από κυβερνοεπίθεση.

I am in touch with @sanchezcastejon and @LMontenegro_PT about the widespread power outages in Spain and Portugal today.



Grid operators in both countries are working on finding the cause, and on restoring the electricity supply.



At this point, there are no indications of any… — António Costa (@eucopresident) April 28, 2025

Ειδικότερα, μέσα από ανάρτησή του στο Χ, π Κόστα ανέφερε ότι βρίσκεται σε επαφή με τον Ισπανό πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ και τον Πορτογάλο πρωθυπουργό Λουίς Μοντενέγκρο, ενώ οι διαχειριστές του δικτύου και στις δύο χώρες «εργάζονται για τον εντοπισμό της αιτίας και την αποκατάσταση της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος».

Υπενθυμίζεται ότι, μια «μαζική» διακοπή ηλεκτροδότησης πλήττει «ολόκληρη την Ιβηρική Χερσόνησο» και μέρος της Γαλλίας από νωρίς το μεσημέρι της Δευτέρας, παραλύοντας τις δημόσιες συγκοινωνίες σε Ισπανία και Πορτογαλία, εγκλωβίζοντας ανθρώπους μέσα σε τρένα, σε ανελκυστήρες και σε άλλους χώρους, προκαλώντας μεγάλης έκτασης κυκλοφοριακά προβλήματα και καθυστερήσεις αεροπορικών πτήσεων, με τους φορείς εκμετάλλευσης υπηρεσιών κοινής ωφέλειας να πασχίζουν για την αποκατάσταση του δικτύου.

Η ισπανική και η πορτογαλική κυβέρνηση συγκάλεσαν έκτακτες συνεδριάσεις του υπουργικού συμβουλίου μετά το μπλακάουτ, η οποία επηρέασε για λίγο και ένα μέρος της Γαλλίας, το οποίο συνορεύει με τη βορειοανατολική Ισπανία.

Χάος σε Ισπανία, Πορτογαλία - Τι συνέβη στη Γαλλία

Την ίδια ώρα, ο ισπανικός διαχειριστής δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας Red Electrica ανακοίνωσε ότι συνεργάζεται με τις εταιρείες ενέργειας για να αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση. «Όλα τα μέσα χρησιμοποιούνται αυτή τη στιγμή για την αντιμετώπιση της κατάστασης», τόνισε η Red Electrica. Πρόσθεσε πως ξεκινά σταδιακά η επαναφορά της ηλεκτροδότησης στο βόρειο και το νότιο τμήμα της Ιβηρικής Χερσονήσου.

‼️🇪🇸🇵🇹 Blackout in Spagna e Portogallo, interrotta l’erogazione di energia elettrica in entrambi i Paesi, evacuata la metropolitana di Madrid, traffico in tilt per i semafori spenti e voli bloccati, cause ancora sconosciute. pic.twitter.com/NchpqP176Q — Vond (@vondmedia) April 28, 2025

Μια «μαζική» διακοπή ρεύματος επηρεάζει «ολόκληρη την Ιβηρική Χερσόνησο» και μέρος της Γαλλίας, τόνισε ο φορέας του πορτογαλικού δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας REN.

«Η REN επιβεβαιώνει μια μαζική διακοπή ρεύματος σε όλη την Ιβηρική Χερσόνησο, η οποία επηρέασε επίσης μέρος της Γαλλίας και της οποίας οι επιπτώσεις έφτασαν στην Πορτογαλία από τις 11:33 (13:33 ώρα Ελλάδας)», ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωση που εστάλη στο Γαλλικό Πρακτορείο. «Όλα τα σχέδια για τη σταδιακή αποκατάσταση του ενεργειακού εφοδιασμού έχουν ενεργοποιηθεί, σε συντονισμό με τους Ευρωπαίους παραγωγούς και φορείς εκμετάλλευσης ενέργειας», τόνισε η REN, προσθέτοντας ότι «αναλύονται οι πιθανές αιτίες αυτού του περιστατικού».

➡️ Activados planes de reposición del suministro eléctrico en colaboración con las empresas del sector tras el cero ocurrido en el sistema peninsular.



➡️ Se están analizando las causas y se están dedicando todos los recursos para solventarlo.



Seguiremos informando. — Red Eléctrica (@RedElectricaREE) April 28, 2025

Η ισπανική εταιρεία σιδηροδρόμων Renfe ανακοίνωσε ότι στις 12:30 ώρα Ισπανίας (13:30 ώρα Ελλάδας) σημειώθηκε μπλακάουτ σε όλη τη χώρα, ακινητοποιώντας όλα τα τρένα. Ο ισπανικός διαχειριστής αερογραμμών Aena ανακοίνωσε πως υπάρχουν προβλήματα σε ισπανικά αεροδρόμια, λόγω του μπλακάουτ. Γεννήτριες έκτακτης ανάγκης έχουν ενεργοποιηθεί.

Στο κέντρο της Μαδρίτης υπάρχει κυκλοφοριακή συμφόρηση, καθώς δεν λειτουργούν οι φωτεινοί σηματοδότες, σύμφωνα με το ραδιοφωνικό δίκτυο Cadena Ser. Εκκενώνονται επίσης τμήματα του δικτύου μετρό της ισπανικής πρωτεύουσας. Τόσο στη Μαδρίτη όσο και στη Βαρκελώνη, πολλοί κάτοικοι βγήκαν στους δρόμους, με τα τηλέφωνά τους στο χέρι, αναζητώντας ματαίως σήμα. Μετρό και τρένα έχουν ακινητοποιηθεί. Η Γενική Διεύθυνση Οδικής Κυκλοφορίας (DGT) ζήτησε από οδηγούς να μην ταξιδεύουν με τα αυτοκίνητα τους.

Οι ισπανικές αρχές ζήτησαν από τους Ισπανούς να μην ταξιδεύουν.

Σύμφωνα με το δημόσιο ραδιόφωνο RNE, το μπλακάουτ δεν επηρεάζει τα Κανάρια Νησιά και τις Βαλεαρίδες Νήσους.

Η E-Redes, ισπανική εταιρεία παρακολούθησης του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας, ανακοίνωσε ότι εργάζεται για την αποκατάσταση της σύνδεσης σε φάσεις. «Πρόκειται για ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό πρόβλημα», τόνισε.

Στο μεταξύ, το υπουργείο Υγείας της Ισπανίας έσπευσε να τονίσει πως τα νοσοκομεία της χώρας έχουν θέσει σε λειτουργία εφεδρικά συστήματα ηλεκτροδότησης για να εξασφαλίσουν την παροχή ρεύματος,

Aπό την πλευρά της, η ισπανική κυβέρνηση τόνισε ότι εργάζεται για να καθορίσει τα αίτια του μπλακάουτ, και διαθέτει όλα τα μέσα για την επίλυση του προβλήματος το συντομότερο δυνατό.

«Προφανώς πρόκειται για πρόβλημα στο δίκτυο μεταφοράς (σ.σ. ηλεκτρικής ενέργειας) του οποίου η αιτία δεν έχει ακόμη εντοπιστεί, προφανώς στην Ισπανία», δήλωσε ο εκπρόσωπος της πορτογαλικής κυβέρνησης Αντόνιο Λεϊτάο Αμάρο στο πορτογαλικό πρακτορείο ειδήσεων Lusa.

Σύμφωνα με κατοίκους που μίλησαν στο Γαλλικό Πρακτορείο, η διακοπή ρεύματος έχει επηρεάσει πολλές περιοχές της πόλης της Λισαβόνας, όπου το σύστημα οδικής σηματοδότησης παρουσιάζει βλάβες.

❗️🇪🇸⚡️🇫🇷 - On April 28, 2025, Spain and parts of France experienced a brief, widespread power outage lasting only a few seconds.



This blackout disrupted internet access and other services, including 5G networks, for all users in the affected areas.



Services have since been… pic.twitter.com/lcF4viFSKi — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) April 28, 2025

Σύμφωνα με πορτογαλικά μέσα ενημέρωσης, τουλάχιστον τέσσερα τρένα του μετρό στην πορτογαλική πρωτεύουσα χρειάστηκε να εκκενωθούν.

Εκατοντάδες άνθρωποι στέκονταν έξω από κτίρια γραφείων στους δρόμους της Μαδρίτης και υπάρχει ισχυρή αστυνομική παρουσία γύρω από κρίσιμης σημασίας κτίρια.

Ουρές σχηματίστηκαν έξω από ΑΤΜ σε Ισπανία και Πορτογαλία, με τις τράπεζες να συνεχίζουν κανονικά τις εσωτερικές διαδικασίες και λειτουργίες, ωστόσο ορισμένα υποκαταστήματα αποφάσισαν να βάλουν λουκέτο.

Ένας από τους τέσσερις πύργους στη Μαδρίτη που στεγάζει τη βρετανική πρεσβεία εκκενώθηκε, τόνισε ένας κάτοικος στο Reuters.

Το τοπικό ραδιόφωνο ανέφερε ότι άτομα έχουν παγιδευτεί σε ακινητοποιημένα βαγόνια και ανελκυστήρες του μετρό.

❗️⚡️🇪🇸🇵🇹🇫🇷🇦🇩 - On April 28, 2025, a significant power outage continues to affect Spain, Portugal, Andorra, and parts of France, with no immediate resolution in sight.



The blackout has disrupted electricity supply in major cities, including Madrid, Valencia, and Barcelona, as… pic.twitter.com/fAxRdUd1oB — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) April 28, 2025

Η πορτογαλική αστυνομία ανέφερε ότι τα φανάρια επηρεάστηκαν σε όλη τη χώρα, το μετρό έκλεισε στη Λισαβόνα και στο Πόρτο και τα τρένα έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας.

Ο φορέας εκμετάλλευσης του μετρό της Λισσαβόνας, Metropolitano de Lisboa, δήλωσε ότι το μετρό είναι ακινητοποιημένο με ανθρώπους να βρίσκονται ακόμα μέσα στα τρένα, σύμφωνα με την εφημερίδα Publico.

Total power outage across Spain and Portugal. Currently waiting for a train and all trains suspended. pic.twitter.com/tF9Feo1lRr — Crypto Trader Simon (@cryptotrader_si) April 28, 2025

Μια πηγή στον πορτογαλικό αερομεταφορέα TAP Air δήλωσε ότι το αεροδρόμιο της Λισαβόνας λειτουργεί με εφεδρικές γεννήτριες, ενώ η AENA, η οποία διαχειρίζεται 46 αεροδρόμια στην Ισπανία, ανέφερε καθυστερήσεις πτήσεων σε όλη τη χώρα.

Στη Γαλλία, ο φορέας εκμετάλλευσης του δικτύου RTE δήλωσε ότι υπήρξε μια σύντομη διακοπή, αλλά η ηλεκτροδότηση έχει αποκατασταθεί.

Κομισιόν για μπλακ άουτ σε Ισπανία και Πορτογαλία

Η Κομισιόν σχολίασε την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην Ισπανία και την Πορτογαλία σχετικά με το μπλακ άουτ τονίζοντας ότι είναι σε επαφή με τις αρχές των δυο χωρών και ότι η Επιτροπή παρακολουθεί την κατάσταση, κάνοντας λόγο για πρωτόκολλα που υπάρχουν για την αποκατάσταση λειτουργίας των συστημάτων.

Πιο συγκεκριμένα η Κομισιόν δηλώνει ότι «Η Επιτροπή βρίσκεται σε επαφή με τις εθνικές αρχές της Ισπανίας και της Πορτογαλίας καθώς και με τον ENTSO-E για να κατανοήσει την υποκείμενη αιτία και τον αντίκτυπο της κατάστασης.

Η Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί την κατάσταση και θα διασφαλίσει την ομαλή ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ όλων των σχετικών μερών. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ (κώδικας δικτύου έκτακτης ανάγκης και αποκατάστασης), υπάρχουν πρωτόκολλα για την αποκατάσταση της λειτουργίας του συστήματος».

«Ποτέ στα ιστορικά τέτοιας έκτασης μπλακάουτ»

Ποτέ στην Ιστορία δεν έχει ξανασυμβεί τέτοιας έκτασης μπλακάουτ, όπως το σημερινό, ανακοίνωσε ο ισπανικός διαχειριστής δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας Red Electrica, καθώς το μαζικό μπλακάουτ στην Ιβηρική Χερσόνησο έχει παραλύσει μεγάλα τμήματα της Ισπανίας και της Πορτογαλίας.

Ο επικεφαλής λειτουργιών στον φορέα εκμετάλλευσης δικτύου Εντουάρντο Πριέτο δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι η αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης στο ισπανικό ηλεκτρικό δίκτυο ενδέχεται να διαρκέσει από έξι έως δέκα ώρες.

Η ισπανική και η πορτογαλική κυβέρνηση συγκάλεσαν έκτακτες συνεδριάσεις των υπουργικών συμβουλίων τους μετά το μπλακάουτ, που επηρέασε για λίγο και ένα μέρος της Γαλλίας, το οποίο συνορεύει με τη βορειοανατολική Ισπανία.

Σύμφωνα με το ισπανικό ραδιοφωνικό δίκτυο Cadena Ser, θα συγκληθεί και το ισπανικό συμβούλιο εθνικής ασφάλειας για τον συντονισμό της αντιμετώπισης της κατάστασης.

Ομάδες του γαλλικού φορέα εκμετάλλευσης δικτύου υψηλής τάσης RTE εργάζονται για να βοηθήσουν την Red Electrica, και έχουν ήδη αποκαταστήσει την κατανάλωση ρεύματος σε 700 MW μέσω Γαλλίας, ανέφερε η RTE.

Η Red Electrica τόνισε ότι δεν μπορεί να κάνει εικασίες για τα αίτια του μπλακάουτ.