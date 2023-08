Σουηδία: Καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι - Τρεις τραυματίες από εκτροχιασμό τρένου

Σφοδρές καταιγίδες πλήττουν από σήμερα το πρωί τη νότια Σκανδιναβία, με αποτέλεσμα να εκτροχιαστεί ένα τρένο και πολλοί δρόμοι να πλημμυρίσουν, την ώρα που αξιωματούχοι στη Σουηδία και τη Νορβηγία προειδοποιούσαν ότι αυτή ίσως να αποδειχθεί η πιο ακραία βροχόπτωση στην περιοχή εδώ και δεκαετίες.

Οι Σουηδοί και οι Νορβηγοί μετεωρολόγοι έχουν σημάνει «κόκκινο συναγερμό» για πολλές ημέρες αυτήν την εβδομάδα και λένε ότι οι περιοχές που θα πληγούν περισσότερο μπορεί να δεχτούν ποσότητα βροχής ενός μήνα μέσα σε 24 ώρες. Προειδοποιούν επίσης ότι μπορεί να σημειωθούν οι χειρότερες πλημμύρες των τελευταίων 25 ετών στη Νορβηγία ή ακόμη και των τελευταίων 50 ετών στη Σουηδία.

Ένα τρένο με περισσότερους από 100 επιβάτες εκτροχιάστηκε στην ανατολική Σουηδία καθώς το νερό της βροχής παρέσυρε εν μέρει ένα ανάχωμα. Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία.

Λόγω των θυελλωδών ανέμων διακόπηκε σε κάποιες περιοχές η ηλεκτροδότηση. Προβλήματα παρουσιάστηκαν στα δρομολόγια πολλών φεριμπότ στη Βαλτική και τη Βόρεια Θάλασσα, αλλά και σε αεροπορικές πτήσεις. Στη Νορβηγία ακυρώθηκαν σιδηροδρομικά δρομολόγια και αναβλήθηκαν ποδοσφαιρικοί αγώνες.

