Σουηδία: Εντατικοποιούνται οι έλεγχοι ασφαλείας μετά τα περιστατικά βεβήλωσης του Κορανίου

Οι έλεγχοι στα εσωτερικά σύνορα της Σουηδίας θα γίνουν αυστηρότεροι, ανακοίνωσε σήμερα ο πρωθυπουργός της χώρας, καθώς τα περιστατικά με καύσεις και βεβηλώσεις αντιτύπων του Κορανίου έχουν αυξήσει το επίπεδο κινδύνου.

Σουηδία και Δανία έχουν βρεθεί στο διεθνές προσκήνιο τις τελευταίες εβδομάδες λόγω αντιισλαμικών διαδηλώσεων στις οποίες κάποιοι βεβήλωσαν το ιερό βιβλίο του ισλάμ, προσβάλλοντας μουσουλμάνους σε όλον τον κόσμο.

Αυτές οι πράξεις βεβήλωσης έχουν προκαλέσει κύμα οργής και διαμαρτυριών και έχουν δημιουργήσει ένταση στις διπλωματικές σχέσεις στη Μέση Ανατολή, ενώ υπάρχουν απαιτήσεις από τις σκανδιναβικές χώρες να εμποδίσουν αυτές τις ενέργειες.

Στοκχόλμη και Κοπεγχάγη αναφέρουν ότι καταδικάζουν αυτές τις πράξεις αλλά δεν μπορούν να τις εμποδίσουν γιατί εμπίπτουν στη νομοθεσία περί ελευθερίας της έκφρασης.

Χθες, νέα περιστατικά με καύσεις αντιτύπων του Κορανίου συνέβησαν και στις δύο χώρες, οι οποίες ανακοίνωσαν ότι εξετάζουν τρόπους για να περιορίσουν νομικά τέτοιες ενέργειες σε μια προσπάθεια αποκλιμάκωσης της έντασης.

#Sweden #Stockholm . Once again the #Iraqi refugee burns the #Koran , this time in front of the #SwedishParliament ; but no Swede takes this #moron to the hospital? pic.twitter.com/A5IyjKgl0M

Ο Σουηδός πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον δήλωσε σήμερα σε συνέντευξη Τύπου ότι η κατάσταση ασφαλείας στη χώρα είναι περίπλοκη, κυρίως λόγω της καθυστερημένης ένταξής της στο ΝΑΤΟ, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι η Σουηδία αντιμετωπίζει τη δυσκολότερη κατάσταση ασφαλείας μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση θα εντείνει προσωρινά τους ελέγχους ασφαλείας στο εσωτερικό της χώρας και στα σύνορα, δίνοντας στην αστυνομία ευρύτερες εξουσίες να σταματά και να κάνει έρευνα σε ανθρώπους. Σημείωσε ότι θα ληφθούν επίσημες αποφάσεις την Πέμπτη.

Συγκεκριμένα, οι υπήκοοι άλλων χωρών του χώρου Σένγκεν θα υπόκεινται σε αυξημένους ελέγχους ασφαλείας όταν θέλουν να μεταβούν στη Σουηδία, δήλωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης Γκούναρ Στρόμερ στην ίδια συνέντευξη Τύπου.

«Οι έλεγχοι στα εσωτερικά σύνορα μας επιτρέπουν να εντοπίσουμε ταξιδιώτες που φτάνουν (στη χώρα μας) και που ενδέχεται να απειλήσουν την ασφάλειά μας», πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας ότι θα δοθούν στη σουηδική αστυνομία περισσότερα μέσα για να πραγματοποιήσει αυτούς τους ελέγχους.

Following Sweden and Denmark, they decided to burn the Koran in Norway. But one of the Muslims got to the arsonist. But the police are on the side of the idiots. Soon all these countries will be finished. pic.twitter.com/9dw818zHo6