Σουδάν: Ξεκίνησε η επιχείρηση απομάκρυνσης Βρετανών πολιτών

Η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε την Τρίτη μια ευρείας κλίμακας εκκένωση των πολιτών της από το Σουδάν, αφού οι αντιμαχόμενες παρατάξεις της βορειοαφρικανικής χώρας συμφώνησαν σε 72ωρη κατάπαυση του πυρός.

Η Βρετανία δήλωσε ότι οι στρατιωτικές πτήσεις θα αναχωρήσουν από ένα αεροδρόμιο έξω από το Χαρτούμ και θα είναι ανοικτές σε όσους έχουν βρετανικά διαβατήρια. Προτεραιότητα θα δοθεί σε οικογένειες με παιδιά, ηλικιωμένους και άτομα με ιατρικές παθήσεις.

«Η κυβέρνηση έχει ξεκινήσει μια μεγάλης κλίμακας εκκένωση των κατόχων βρετανικών διαβατηρίων από το Σουδάν με πτήσεις της RAF», ανέφερε ο πρωθυπουργός Ρίσι Σουνάκ στο Twitter. «Αποτίω φόρο τιμής στις βρετανικές ένοπλες δυνάμεις, τους διπλωμάτες και το προσωπικό των συνοριακών δυνάμεων».

