Σουδάν: Επιπλέον 10 Έλληνες απεγκλωβίστηκαν

Ασφαλείς και καλά στην υγεία τους είναι οι Έλληνες που απεγκλωβίστηκαν από το εμπόλεμο Σουδάν. Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας γνωστοποίησε ότι επιπλέον 10 Έλληνες και μέλη των οικογενειών τους βρίσκονται ήδη στο Τζιμπουτί με τη βοήθεια της Ιταλίας και είναι καλά στην υγεία τους. Οι δύο Έλληνες που είχαν τραυματιστεί απομακρύνθηκαν χθες Κυριακή από τη χώρα με γαλλικό αεροσκάφος προς το Τζιμπουτί.

Σε ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών σημειώνεται ότι, τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα προσγειώθηκε στο Τζιμπουτί και το γαλλικό αεροπλάνο το οποίο μετέφερε και τους δυο Έλληνες τραυματίες, όπως είχε γνωστοποιηθεί σε χθεσινή ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών.

Για τις εξελίξεις αυτές ενημερώθηκε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο Τζιμπουτί βρίσκεται η Πρέσβης της Ελλάδας στην Αιθιοπία και η Επίτιμη Πρόξενος της χώρας μας στο Τζιμπουτί για την υποδοχή των συγκεκριμένων Ελλήνων πολιτών και την παροχή οποιασδήποτε βοήθειας.

Κατά τη διάρκεια του σημερινού Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων, ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, θα εκφράσει τις ευχαριστίες του προς τον Ιταλό ομόλογό του, Αντόνιο Ταγιάνι, για την ουσιαστική βοήθεια της Ιταλίας στον απεγκλωβισμό των ανωτέρω Ελλήνων από το Σουδάν.

«Η διαδικασία και ο συντονισμός με εταίρους στην ΕΕ και συμμάχους για τον απεγκλωβισμό και των υπολοίπων Ελλήνων και των μελών των οικογενειών τους βρίσκονται σε εξέλιξη», καταλήγει η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες η επιχείρηση εκκένωσης ξένων υπηκόων από το Σουδάν, εν μέσω διασταυρούμενων πυρών, που έχουν κοστίσει τη ζωή, σε τουλάχιστον 420 ανθρώπους και τον τραυματισμό πλέον των 3.700.

Οι ελληνικές αρχές ευχαρίστησαν το Παρίσι, για τη βοήθεια που πρόσφερε στην ασφαλή απομάκρυνση, των Ελλήνων, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία και ο συντονισμός με εταίρους στην ΕΕ και συμμάχους, για τον απεγκλωβισμό και των υπολοίπων εγκλωβισμένων και των μελών των οικογενειών τους. Στο πλαίσιο αυτό, έχουν ήδη προσγειωθεί σε αεροδρόμιο, στη νότια Αίγυπτο, δύο μεταγωγικά της Πολεμικής Αεροπορίας, με επίλεκτα μέλη των Ειδικών Δυνάμεων.

Φωτογραφία του γαλλικού αεροσκάφους που μετέφερε τους Έλληνες και άλλους Ευρωπαίους, δίνει η Γαλλίδα υπουργός Εξωτερικών Κατρίν Κολονά.

L'opération #Soudan est en cours: un 1er avion est arrivé à Djibouti et un 2ème est en route.

Fière de nos agents @francediplo @CdCMAE et de nos Armées, qui évacuent non seulement nos compatriotes mais des Européens et d'autres. https://t.co/jbVG4tYSgr pic.twitter.com/mm4IjVHaCr