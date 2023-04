Σουδάν: Επετεύχθη 24ωρη κατάπαυση πυρός από τις 7 το απόγευμα

Οι αντίπαλοι στρατιωτικοί διοικητές του Σουδάν συμφώνησαν σε μια 24ωρη κατάπαυση του πυρός από απόψε, ανακοίνωσαν οι ένοπλες δυνάμεις, έπειτα από εκκλήσεις του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν προς την κάθε πλευρά για να σταματήσουν οι σφοδρές μάχες στο Χαρτούμ, στο πλαίσιο των οποίων πυροβολισμοί ρίχτηκαν εναντίον αμερικανικής διπλωματικής οχηματοπομπής.

Η κατάπαυση του πυρός θα αρχίσει στις 6:00 μ.μ. (τοπική ώρα, 19:00 ώρα Ελλάδας) και δεν θα παρατεθεί πέραν των 24 ωρών που συμφωνήθηκαν, δήλωσε στο δίκτυο Al Arabiya TV ο στρατηγός Σαμς Ελ Ντιν Καμπάσι, μέλος του κυβερνώντος στρατιωτικού συμβουλίου του Σουδάν.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν είχε χωριστές τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων και με τον επικεφαλής των παραστρατιωτικών Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ, RSF), η σύγκρουση των οποίων για την εξουσία έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 185 ανθρώπους σε όλη τη χώρα και έχει εκτροχιάσει ένα υποστηριζόμενο από τη διεθνή κοινότητα σχέδιο επιστροφής στην πολιτική διακυβέρνηση έπειτα από δεκαετίες αυταρχισμού και στρατιωτικών κυβερνήσεων.

Ο επικεφαλής των ΔΤΥ στρατηγός Μοχάμεντ Χαμντάν Νταγκάλο, γνωστός ως Χεμεντί, ο οποίος δεν έχει γίνει γνωστό πού βρίσκεται από την αρχή των μαχών, δήλωσε πως οι ΔΤΥ ενέκριναν την 24ωρη κατάπαυση του πυρός ώστε να διασφαλισθεί η ασφαλής διέλευση αμάχων και η απομάκρυνση των τραυματιών.

Following a conversation with U.S. Secretary of State @SecBlinken and outreach by other friendly nations similarly calling for a temporary ceasefire, The RSF reaffirms its approval of a 24 HR armistice to ensure the safe passage of civilians and the evacuation of the wounded. 1/4 — Mohamed Hamdan Daglo (@GeneralDagllo) April 18, 2023

Σε καταχώρισή του στο Twitter, ο Χεμεντί ανέφερε πως «συζήτησε πιεστικά ζητήματα» με τον Μπλίνκεν στη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας τους και πως σχεδιάζονται περαιτέρω συνομιλίες.

Honored to have a vital conversation with US Secretary of State, Mr. Anthony Blinken. We discussed pressing issues in Sudan and our shared dedication to freedom, justice, and democracy for our people. 1/4 — Mohamed Hamdan Daglo (@GeneralDagllo) April 18, 2023

Οι ΔΤΥ εξέδωσαν επίσης μια δήλωση στην οποία υποστηρίζουν πως διεξάγουν μια συνεχιζόμενη μάχη για να αποκαταστήσουν «τα δικαιώματα του λαού μας» με αυτό που αποκαλούν νέα επανάσταση.

Επικοινωνία ΥΠΕΞ για τους Έλληνες ομογενείς

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αιγύπτιο ομόλογό του Σάμεχ Σούκρι είχε νωρίτερα ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας. «Συζητήσαμε για την κατάσταση στο Σουδάν. Επισήμανα το έντονο ενδιαφέρον της Ελλάδας για τις εξελίξεις στη χώρα, στο πλαίσιο και της παρουσίας της ελληνικής ομογένειας και της ανάγκης παροχής αρωγής προς αυτήν» αναφέρει ο Ν. Δένδιας σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Υπό το φως των ανωτέρω, συζητήθηκαν επίσης, η πιθανή συνεργασία σε ενδεχόμενη επιχείρηση απεγκλωβισμού, συμπεριλαμβανομένων των Ελλήνων ομογενών, μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες, η ανάγκη άμεσης ανακωχής, η τήρηση αρχής μη ανάμειξης τρίτων στις εσωτερικές υποθέσεις των κρατών.

In light of the above, we also discussed:

🔹possible cooperation in evacuation operation, including of Diaspora Greeks, as soon as conditions allow it

🔹the need for an immediate ceasefire

🔹upholding the principle of non-intervention in domestic affairs. (2/2) — Nikos Dendias (@NikosDendias) April 18, 2023

Νωρίτερα ο Νίκος Δένδιας είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Έλληνα πρέσβη στην Αίγυπτο προκειμένου να ενημερωθεί για την κατάσταση που επικρατεί στο Σουδάν, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές.

Συγκεκριμένα, «ζητήθηκε η συνέχιση της διαρκούς επικοινωνίας με τους Έλληνες που βρίσκονται εκεί καθώς και με την Αντιπροσωπεία της ΕΕ στο Χαρτούμ, προκειμένου να υπάρχει ο βέλτιστος συντονισμός για την ασφάλεια και την παροχή της μέγιστης δυνατής βοήθεια προς τους Έλληνες ομογενείς», όπως ανέφεραν.

Μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση, ο υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για θέματα Απόδημου Ελληνισμού, Ανδρέας Κατσανιώτης, ανέφερε ότι πάνω από 1.000 Ευρωπαίοι πολίτες και περίπου 150 Έλληνες έχουν εγκλωβιστεί στο Σουδάν, το οποίο βρίσκεται στο χείλος υγειονομικής και ανθρωπιστικής κρίσης, και τόνισε ότι «αν δεν βρεθεί ασφαλής δίοδος, δεν προχωράμε σε εκκενώσεις, είναι ακόμα πιο επικίνδυνο».

Υπενθυμίζεται ότι στον μητροπολιτικό Ναό του Ευαγγελισμού στο Χαρτούμ έχουν βρει καταφύγιο 15 ορθόδοξοι - ανάμεσα τους Έλληνες και δύο παιδιά. Τα εφόδια όπως ανέφερε στην ΕΡΤ ο Μητροπολίτης Νουβίας και παντός Σουδάν, Σάββας, αρκούν για λίγες ημέρες ακόμη ενώ οι μάχες κλιμακώνονται.

Ερυθρός Σταυρός: «Σχεδόν αδύνατη» η παροχή βοήθειας

Η Διεθνής Ομοσπονδία Εταιρειών Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου δήλωσε την Τρίτη ότι είναι σχεδόν αδύνατο να παρασχεθούν ανθρωπιστικές υπηρεσίες γύρω από την πρωτεύουσα του Σουδάν Χαρτούμ και προειδοποίησε ότι το σύστημα υγείας της χώρας κινδυνεύει να καταρρεύσει.

«Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή είναι σχεδόν αδύνατο να παρασχεθούν ανθρωπιστικές υπηρεσίες μέσα και γύρω από το Χαρτούμ», δήλωσε ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας της IFRC για το Σουδάν, στους δημοσιογράφους μέσω βιντεοκλήσης από το Ναϊρόμπι. «Υπάρχουν τηλεφωνήματα από διάφορες οργανώσεις και ανθρώπους που έχουν παγιδευτεί και ζητούν εκκένωση», σημείωσε.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δήλωσε ότι έχει καταγράψει μέχρι στιγμής τρεις επιθέσεις σε εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον τρεις άνθρωποι και επανέλαβε τις εκκλήσεις για τον τερματισμό των επιθέσεων.

Τα νοσοκομεία στο Χαρτούμ είχαν σοβαρές ελλείψεις σε απαραίτητες προμήθειες και οι διακοπές ρεύματος καθιστούσαν δύσκολη την παροχή βασικών υπηρεσιών.

Μπλίνκεν: Καλεί σε κατάπαυση του πυρός στο Σουδάν

Την ίδια ώρα πληθαίνουν διεθνώς οι φωνές που ζητούν άμεση κατάπαυση του πυρός. Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν, ο οποίος επισκέπτεται την Ιαπωνία, συζήτησε χωριστά με τον αρχηγό του στρατού στρατηγό Αμπντέλ Φατάχ αλ-Μπουρχάν και τον ηγέτη των παραστρατιωτικών, τις Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (RSF), Μοχάμεντ Χαμντάν Νταγκαλό, γνωστό ως Χεμεντί.

Σύμφωνα με τον Μπλίνκεν, η κατάπαυση του πυρός «θα επέτρεπε να διανεμηθεί ανθρωπιστική βοήθεια στους ανθρώπους που επλήγησαν από τις μάχες, να επανενωθούν οι σουδανικές οικογένειες και να υπάρξουν εγγυήσεις για την ασφάλεια των μελών της διεθνούς κοινότητας στο Χαρτούμ», σύμφωνα με δελτίο Τύπου που έδωσε στη δημοσιότητα ο εκπρόσωπος του αμερικανικού ΥΠΕΞ, ο Βεντάντ Πατέλ.

Εντωμεταξύ, σύμφωνα με τον Άντονι Μπλίνκεν, αμερικανική διπλωματική αυτοκινητοπομπή δέχθηκε πυρά χθες Δευτέρα στο Σουδάν, προσθέτοντας ότι οι αρχικές αναφορές έδειχναν ότι η επίθεση πραγματοποιήθηκε από δυνάμεις που συνδέονται με τις παραστρατιωτικές Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης της χώρας.

Μάλιστα, ο Μπλίνκεν ανέφερε ότι ο στρατηγός επικεφαλής της RSF του είπε ότι οποιοσδήποτε κίνδυνος για τους Αμερικανούς διπλωμάτες είναι απαράδεκτος.

Επιπλέον από την Ευρωπαϊκή Ένωση έγινε γνωστό ότι ο απεσταλμένος της στο Σουδάν δέχθηκε επίθεση στην κατοικία του τη Δευτέρα, αλλά δεν έδωσε λεπτομέρειες. Παράλληλα, οι υπουργοί Εξωτερικών της G7 κάλεσαν τις αντίπαλες πλευρές στο Σουδάν να παύσουν πυρ και τους ηγέτες τους να ξαναρχίσουν διάλογο.

