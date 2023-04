Σουδάν: Δεν αναγνωρίζει ο στρατός την 24ωρη εκεχειρία του RSF - Ενημέρωση ΥΠΕΞ για τους Έλληνες

Δεν είχε αντίκρυσμα αρχικά η έκκληση για 24ωρη εκεχειρία την οποία ζήτησε ο επικεφαλής των παραστρατιωτικών Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (RSF) στο Σουδάν, στρατηγός Μοχάμεντ Χαμντάν Νταγκαλό, γνωστός ως Χεμεντί, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής διέλευση των αμάχων και να απομακρυνθούν οι τραυματίες.

Ο στρατός του Σουδάν αρνήθηκε την Τρίτη ότι γνώριζε για οποιαδήποτε 24ωρη εκεχειρία, αφού ο επικεφαλής των παραστρατιωτικών Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (RSF), στρατηγός Μοχάμεντ Χαμντάν Νταγκάλο, επιβεβαίωσε εκ νέου την έγκρισή του για την εκεχειρία.

«Έχουμε εισέλθει σε μια κρίσιμη φάση και οι προσπάθειές μας επικεντρώνονται στην επίτευξη των στόχων σε επιχειρησιακό επίπεδο», ανέφερε ο στρατός σε ανακοίνωσή του, την τέταρτη ημέρα των συγκρούσεων με τις παραστρατιωτικές δυνάμεις, που έχουν στοιχήσει τη ζωή σε περισσότερα από 180 άτομα και έχουν τραυματίσει περισσότερους από 1.800, μεταξύ των οποίων και δύο Έλληνες.

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Έλληνα πρέσβη στην Αίγυπτο προκειμένου να ενημερωθεί για την κατάσταση που επικρατεί στο Σουδάν, είχε ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές. Συγκεκριμένα, «ζητήθηκε η συνέχιση της διαρκούς επικοινωνίας με τους Έλληνες που βρίσκονται εκεί καθώς και με την Αντιπροσωπεία της ΕΕ στο Χαρτούμ, προκειμένου να υπάρχει ο βέλτιστος συντονισμός για την ασφάλεια και την παροχή της μέγιστης δυνατής βοήθεια προς τους Έλληνες ομογενείς», όπως ανέφεραν.

Νωρίτερα, μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση, ο υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για θέματα Απόδημου Ελληνισμού, Ανδρέας Κατσανιώτης, ανέφερε ότι πάνω από 1.000 Ευρωπαίοι πολίτες και περίπου 150 Έλληνες έχουν εγκλωβιστεί στο Σουδάν, το οποίο βρίσκεται στο χείλος υγειονομικής και ανθρωπιστικής κρίσης, και τόνισε ότι «αν δεν βρεθεί ασφαλής δίοδος, δεν προχωράμε σε εκκενώσεις, είναι ακόμα πιο επικίνδυνο».

Υπενθυμίζεται ότι στον μητροπολιτικό Ναό του Ευαγγελισμού στο Χαρτούμ έχουν βρει καταφύγιο 15 ορθόδοξοι - ανάμεσα τους Έλληνες και δύο παιδιά. Τα εφόδια όπως ανέφερε στην ΕΡΤ ο Μητροπολίτης Νουβίας και παντός Σουδάν, Σάββας, αρκούν για λίγες ημέρες ακόμη ενώ οι μάχες κλιμακώνονται.

Η Διεθνής Ομοσπονδία Εταιρειών Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου δήλωσε την Τρίτη ότι είναι σχεδόν αδύνατο να παρασχεθούν ανθρωπιστικές υπηρεσίες γύρω από την πρωτεύουσα του Σουδάν Χαρτούμ και προειδοποίησε ότι το σύστημα υγείας της χώρας κινδυνεύει να καταρρεύσει.

«Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή είναι σχεδόν αδύνατο να παρασχεθούν ανθρωπιστικές υπηρεσίες μέσα και γύρω από το Χαρτούμ», δήλωσε ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας της IFRC για το Σουδάν, στους δημοσιογράφους μέσω βιντεοκλήσης από το Ναϊρόμπι. «Υπάρχουν τηλεφωνήματα από διάφορες οργανώσεις και ανθρώπους που έχουν παγιδευτεί και ζητούν εκκένωση», σημείωσε.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δήλωσε ότι έχει καταγράψει μέχρι στιγμής τρεις επιθέσεις σε εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον τρεις άνθρωποι και επανέλαβε τις εκκλήσεις για τον τερματισμό των επιθέσεων.

Τα νοσοκομεία στο Χαρτούμ είχαν σοβαρές ελλείψεις σε απαραίτητες προμήθειες και οι διακοπές ρεύματος καθιστούσαν δύσκολη την παροχή βασικών υπηρεσιών.

Την ίδια ώρα πληθαίνουν διεθνώς οι φωνές που ζητούν άμεση κατάπαυση του πυρός. Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν, ο οποίος επισκέπτεται την Ιαπωνία, συζήτησε χωριστά με τον αρχηγό του στρατού στρατηγό Αμπντέλ Φατάχ αλ-Μπουρχάν και τον ηγέτη των παραστρατιωτικών, τις Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (RSF), Μοχάμεντ Χαμντάν Νταγκαλό, γνωστό ως Χεμεντί.

Following a conversation with U.S. Secretary of State @SecBlinken and outreach by other friendly nations similarly calling for a temporary ceasefire, The RSF reaffirms its approval of a 24 HR armistice to ensure the safe passage of civilians and the evacuation of the wounded. 1/4