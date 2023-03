Σολτς: Θρηνούμε με τους Έλληνες φίλους μας

Ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς αναφέρθηκε μέσω Twitter, στο δυστύχημα που σημειώθηκε στα Τέμπη.

«Είναι τρομακτικές οι ειδήσεις για το δυστύχημα με το τρένο στην Ελλάδα! Θρηνούμε με τους Έλληνες φίλους μας, οι σκέψεις μας είναι στα θύματα και στους οικείους τους. Σας ευχόμαστε δύναμη στις δύσκολες αυτές ώρες».

Es sind schreckliche Nachrichten vom #Zugunglück in Griechenland! Wir trauern mit unseren griechischen Freunden und denken an die Opfer und deren Angehörige. Wir wünschen Euch viel Kraft in diesen schweren Stunden.