Σολτς: Η Γερμανία προσφέρει τη μεγαλύτερη βοήθεια στην Ουκρανία μεταξύ των χωρών της ΕΕ

Ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς τόνισε σήμερα τη στήριξη της χώρας του προς την Ουκρανία, προσερχόμενος στη σύνοδο κορυφής της ΕΕ στις Βρυξέλλες.

Η Γερμανία είναι η χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που παρέχει στην Ουκρανία «τη μεγαλύτερη οικονομική και ανθρωπιστική στήριξη αλλά επίσης και την πιο χειροπιαστή στήριξη σε ό,τι αφορά τις παραδόσεις όπλων», δήλωσε.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται να συμμετάσχει στη σύνοδο των Ευρωπαίων ηγετών ως προσκεκλημένος και να μιλήσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η συνάντηση είναι μια ευκαιρία για να «σταλεί αυτό το μήνυμα ενότητας, αλληλεγγύης για μια ακόμα φορά και για να δείξουμε ότι θα συνεχίσουμε τη στήριξή μας προς την Ουκρανία, στην υπεράσπιση της ανεξαρτησίας και της ακεραιότητάς της, για όσο χρειαστεί», δήλωσε ο Σολτς.

Ukraine is fighting back heroically - with courage, bravery and perseverance - against the brutal Russian aggression. Together with @EmmanuelMacron, I personally assured @ZelenskyyUa today in Paris: We stand closely by Ukraine's side - for as long as necessary. #SlavaUkraini pic.twitter.com/T0F6L5jfbt