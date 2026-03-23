Σοβαρό περιστατικό αντισημιτισμού στο Λονδίνο: Πυρπόλησαν ασθενοφόρα της εβραϊκής ΜΚΟ Hatzolah (vids)

Τέσσερα ασθενοφόρα που ανήκουν στην εβραϊκή οργάνωση Hatzolah πυρπολήθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στο βόρειο Λονδίνο, σύμφωνα με την αστυνομία του Ηνωμένου Βασιλείου, προσθέτοντας ότι το περιστατικό αντιμετωπίζεται ως «έγκλημα μίσους κατά του έθνους»

«Έχει ξεκινήσει έρευνα μετά την πυρπόληση τεσσάρων ασθενοφόρων που ανήκουν στην υπηρεσία ασθενοφόρων της εβραϊκής κοινότητας στο Γκόλντερς Γκριν», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Μητροπολιτική Αστυνομία. «Οι αστυνομικοί παραμένουν στο σημείο και η εμπρηστική επίθεση αντιμετωπίζεται ως έγκλημα μίσους κατά του έθνους».

Hatzolah ambulances up in flames in Golders Green, London in a suspected arson attack. Reports of hooded men seen fleeing the scene. pic.twitter.com/Ht6hj0cePp — KolHaolam (@KolHaolam) March 23, 2026

Η Hatzola είναι μια μη κερδοσκοπική εθελοντική οργάνωση που ανταποκρίνεται σε ιατρικά επείγοντα περιστατικά.

Τα πλάνα δείχνουν τρεις κουκουλοφόρους να ρίχνουν βενζίνη στα οχήματα και να τα πυρπολούν.

Ένας τοπικός αξιωματούχος δήλωσε ότι η εμπρηστική επίθεση σε ασθενοφόρα που ανήκουν σε μια εβραϊκή οργάνωση και είναι σταθμευμένα σε μια συναγωγή στο Γκόλντερς Γκριν είναι «εντελώς σοκαριστική, τρομακτική» και λέει ότι οι αρχές δεν λαμβάνουν αρκετά μέτρα κατά του αυξανόμενου αντισημιτισμού.

BREAKING: Video shows 3 hooded men poor gas, ignite the blaze and flee the scene of a massive Hatzolah ambulance arson attack in Golders Green, London. pic.twitter.com/STpJojH7tz — KolHaolam (@KolHaolam) March 23, 2026

«Η στόχευση οχημάτων διάσωσης που βρίσκονταν στο πάρκινγκ μιας συναγωγής είναι ιδιαίτερα ανατριχιαστική και θα προκαλέσει σοκ στην κοινότητά μας σε μια περίοδο ήδη αυξημένων φόβων για τον αντισημιτισμό στο Ηνωμένο Βασίλειο», λέει ο τοπικός δημοτικός σύμβουλος του Golders Green, Dean Cohen, στο Jewish News.

«Είναι πλέον καιρός οι αρχές να ξυπνήσουν και να κάνουν περισσότερα για να αντιμετωπίσουν αυτή την εξέγερση μίσους», λέει.

Τα ασθενοφόρα ήταν σταθμευμένα στη συναγωγή Machzike Hadath στο Golders Green, μια γειτονιά του Λονδίνου με μεγάλη εβραϊκή κοινότητα.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία δήλωσε ότι η φωτιά πυροδότησε φιάλες οξυγόνου στα ασθενοφόρα, προκαλώντας την έκρηξη τους και τη θραύση παραθύρων σε κοντινά κτίρια κατοικιών.