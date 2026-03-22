Σλοβενία: Δελτίο σε βενζίνη και ντίζελ - Τα πρατήρια ξεμένουν από καύσιμα

Η Σλοβενία ​​επέβαλε περιοριστικά μέτρα στις αγορές καυσίμων προκειμένου να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις στα βενζινάδικα, που οφείλονται στις δυσκολίες του διασυνοριακού εφοδιασμού και της αποθήκευσης καυσίμων λόγω του πολέμου στο Ιράν, την ημέρα μάλιστα που στη χώρα διεξάγονται βουλευτικές εκλογές.

Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να αγοράζουν ως 50 λίτρα καυσίμων την ημέρα για τα ιδιωτικά τους οχήματα ενώ τα νομικά πρόσωπα και οι επαγγελματίες, συμπεριλαμβανομένων των αγροτών, μπορούν να αγοράζουν ως 200 ​​λίτρα. Οι περιορισμοί θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι νεωτέρας, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Ρόμπερτ Γκόλομπ το βράδυ του Σαββάτου.

"Επιτρέψτε μου να σας διαβεβαιώσω ότι υπάρχουν αρκετά καύσιμα στη Σλοβενία, οι αποθήκες είναι γεμάτες και δεν θα υπάρξουν ελλείψεις καυσίμων", δήλωσε ο φιλελεύθερος πρωθυπουργός, που αναμετράται σήμερα στις κάλπες με τον δεξιό λαϊκιστή Γιάνεζ Γιάνσα.

Ο Γκόλομπ είπε ότι οι ελλείψεις προκύπτουν από προβλήματα κατά τη μεταφορά καυσίμων στα βενζινάδικα και ότι ο στρατός θα χρησιμοποιήσει τα δικά του βυτιοφόρα για να μεταφέρει καύσιμα στα πρατήρια.

Η Petrol, η μεγαλύτερη σλοβενική εταιρεία διανομής πετρελαίου, έχει ελλείψεις καυσίμων, με αποτέλεσμα τις τελευταίες μέρες να σχηματίζονται μεγάλες ουρές στα βενζινάδικα της Σλοβενίας.

Για το λόγο αυτά πολλά πρατήρια βενζίνης σε όλη τη Σλοβενία ​​έκλεισαν σήμερα. Ανοιχτά παραμένουν τα πρατήρια που ανήκουν στον ουγγρικό όμιλο πετρελαίου και φυσικού αερίου MOL αλλά αυτά έχουν ήδη επιβάλλει δικούς τους περιορισμούς, πουλώντας ως 30 λίτρα καυσίμων την ημέρα στους ιδιώτες και 200 ​​λίτρα στα νομικά πρόσωπα.

"Έχω μια εφαρμογή όπου μπορώ να ελέγξω πού να γεμίσω βενζίνη οπότε σήμερα τα κατάφερα", δήλωσε η δασκάλα Ταμάρα Γκέιλ Μπισίνσκι, στο Reuters ενώ περίμενε στην ουρά σε ένα βενζινάδικο στη Λιουμπλιάνα. "Αλλά χθες είχαμε πρόβλημα επειδή περιμέναμε περισσότερα από 20 λεπτά στην ουρά... και καταφέραμε να πάρουμε μόνο 30 λίτρα ντίζελ".

Η κυβέρνηση ζήτησε από τα πρατήρια να την ενημερώνουν για την κατάσταση της προσφοράς σε καθημερινή βάση, ώστε να μπορούν να επιβληθούν πρόσθετα μέτρα εάν χρειαστεί και να προετοιμάσουν ειδικά μέτρα για τους ξένους οδηγούς, δήλωσε ο πρωθυπουργός.

"Δεν πίστευα ότι θα είχαμε πρόβλημα τόσο γρήγορα λόγω των γεγονότων που λαμβάνουν χώρα στο Ιράν", δήλωσε η Σάλι Πιερ Αλέν, Ελβετίδα τουρίστρια στη Λιουμπλιάνα.