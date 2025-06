Ταραχές στο Λος Άντζελες

Ο Ντόναλντ Τραμπ διέταξε τη Δευτέρα (09/06) την ανάπτυξη στην Καλιφόρνια 2.000 επιπλέον εφέδρων της Εθνοφρουράς, γνωστοποίησε εκπρόσωπος του αμερικανικού Πενταγώνου, καθώς ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος σκληραίνει κατά τρόπο αν μη τι άλλο εξαιρετικό την αντίδρασή του στα επεισόδια στο Λος Άντζελες ανάμεσα σε αστυνομικούς και διαδηλωτές.

«Κατά διαταγή του προέδρου, το υπουργείο Άμυνας κινητοποιεί 2.000 επιπλέον μέλη της Εθνοφρουράς της Καλιφόρνιας που θα κληθούν σε υπηρεσία από το ομοσπονδιακό κράτος για να υποστηρίξουν την ICE», αστυνομική υπηρεσία αρμόδια για την επιβολή του νόμου ως προς τη μετανάστευση, τόνισε μέσω της πλατφόρμας X ο Σον Παρνέλ, ο εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας.

Παράλληλα, 700 πεζοναύτες στάλθηκαν από τη βάση του Twentynine Palms για την προστασία ομοσπονδιακών κτηρίων και πρακτόρων, όπως ανακοίνωσε η Διοίκηση Βορείου Αμερικής (US Northern Command).

PRESS RELEASE: Approximately 700 Marines with 2nd Battalion, 7th Marines, 1st Marine Division will seamlessly integrate with the Title 10 forces under Task Force 51 in the Los Angeles Area. @DODResponse @1stMEF @DeptofDefense @USArmyNorth



