Σκηνές φρίκης στα νοσoκομεία του Χαρτούμ

Το Σάββατο ο Ιμπραχίμ Μοχάμεντ είδε ότι αυτός που βρισκόταν στο διπλανό του κρεβάτι στο νοσοκομείο είχε πεθάνει. Τρεις μέρες μετά κι ενώ παρέμενε στο νοσοκομείο παρά την πνιγηρή μυρωδιά από την σήψη του νεκρού δίπλα του, αναγκάστηκε να φύγει για να γλιτώσει από τις σφαίρες.

Στο Χαρτούμ, την πρωτεύουσα του Σουδάν, η μάχη για την εξουσία μεταξύ δύο στρατηγών ήρθε να αποτελειώσει το σύστημα υγείας που είχε ήδη γονατίσει από τους πολέμους και τις διεθνείς κυρώσεις που συγκλονίζουν τη χώρα για δεκαετίες.

Ύστερα από πάνω από μια εβδομάδα ανοιχτού πολέμου στην καρδιά της σουδανικής πρωτεύουσας με τους πάνω από 5 εκατομμύρια κατοίκους, ασθενείς και γιατροί περιγράφουν την απόλυτη φρίκη.

Ο 62χρονος Μοχάμεντ Ιμπραχίμ επισκέπτεται τακτικά τον 25χρονο γιο του Ιμπραχίμ στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται για λευχαιμία. Στις 15 Απριλίου ο εφιάλτης του πήρε εντελώς άλλη τροπή.

Ο διπλανός του γιου του πέθανε, "αλλά το σώμα του έμεινε εκεί εξαιτίας των μαχών", διηγείται ο εξηντάχρονος στο AFP.

