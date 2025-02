Σήμερα η έβδομη ανταλλαγή ομήρων με Παλαιστίνιους κρατούμενους - Παραδόθηκαν δύο από τους έξι ομήρους

Έξι Ισραηλινοί όμηροι είναι προγραμματισμένο να ανταλλαχθούν έναντι 602 Παλαιστίνιων κρατουμένων κατά την έβδομη τη σειρά απελευθέρωση ομήρων που ξεκίνησε το πρωί του Σαββάτου. Οχήματα του Ερυθρού Σταυρού βρίσκονται στο καθορισμένο σημείο της Ράφα, στη Γάζα, όπου πραγματοποιείται η ανταλλαγή ομήρων ανάμεσα σε Χαμάς και Ισραήλ.

Τα ονόματα των έξι ομήρων που θα απελευθερωθούν ανακοινώθηκαν την Παρασκευή από την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς. Δύο από τους έξι ομήρους παραδόθηκαν ήδη στους αξιωματούχους του Ερυθρού Σταυρού, με το παρακάτω βίντεο να καταγράφει τη στιγμή της ανταλλαγής των πρώτων δύο από τους έξι Ισραηλινούς ομήρους. Ο λόγος για τον Avera Mengistu ο οποίος συνελήφθη το 2014 αφού πέρασε στη Γάζα, και τον 40χρονο Tal Shoham, ο οποίος συνελήφθη από το κιμπούς Μπεερί στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Hamas hands over two Israeli captives to the Red Cross in Rafah, southern Gaza, in the seventh prisoner swap involving six hostages pic.twitter.com/AG8BFpbWoX — TRT World (@trtworld) February 22, 2025

Two Israeli hostages, Tal Shoham and Avera Mengistu, are now being released by Hamas.



Four more hostages are to be freed later today. pic.twitter.com/ASwdbZRPJm — Israel ישראל (@Israel) February 22, 2025

Οι άλλοι τέσσερις όμηροι αναμένεται να απελευθερωθούν εντός της ημέρας, στο Νουσεϊράτ στην κεντρική Γάζα, και θα είναι οι τελευταίοι εν ζωή όμηροι που θα απελευθερωθούν κατά την πρώτη φάση εφαρμογής της συμφωνίας εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας. Πρόκειται για τους Ελίγια Κοέν, Ομερ Σεμ Τοβ, Ταλ Σοχάμ, Ομερ Βένκερτ, Χισάμ αλ-Σάγεντ και Αβέρα Μενγκίστο.

Ο Χισάμ αλ-Σάγεντ και ο Αβέρα Μενγκίστο είναι πολίτες που εισήλθαν στη Λωρίδα της Γάζας πριν από δέκα χρόνια και έκτοτε κρατούνται. Τρεις είναι νεαροί που απήχθησαν από το rave party Nova και ο τέταρτος είναι πατέρας τριών παιδιών που απήχθη από το κιμπούτς Μπεερί, όπου επισκεπτόταν τους γονείς της γυναίκας του.

LIVE UPDATES: Hostages Tal Shoham and Abera Mengistu paraded by Hamas on stage ahead of their release from captivity

(Credit: Al Jazeera)https://t.co/3vf0YH8U6F pic.twitter.com/7CcldiXnhJ — Haaretz.com (@haaretzcom) February 22, 2025

Στο μεταξύ, το Ισραήλ δημοσιοποίησε τη λίστα με τους 602 Παλαιστίνιους κρατούμενους που θα απελευθερώσει μετά την παράδοση των έξι ομήρων. Η λίστα περιλαμβάνει 60 βαρυποινίτες, 50 ισοβίτες και 47 Παλαιστίνους που ξανασυνελήφθησαν μετά την απελευθέρωση του στρατιώτη του IDF Γκιλάντ Σαλίτ το 2011.

Ταυτοποιήθηκε η σορός της Σίρι Μπίμπας - Επεστράφη στο Ισραήλ από τη Χαμάς

Υπενθυμίζεται ότι ταυτοποιήθηκε η σορός της Σίρι Μπίμπας, της Ισραηλινής ομήρου που σκοτώθηκε μαζί με τους δύο γιους της, Αριέλ και Κφιρ, ηλικίας 4 ετών και 8 μηνών αντίστοιχα, στη Γάζα. Την ταυτοποίηση ανακοίνωσε η οικογένεια Μπίμπας, όσο για τη σορό, επεστράφη στο Ισραήλ από την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς.

«Την περασμένη νύχτα, η Σίρι μας επέστρεψε στο σπίτι. Έπειτα από τη διαδικασία ταυτοποίησης (...) λάβαμε το πρωί το νέο που τόσο φοβόμασταν: η Σίρι μας σκοτώθηκε κατά την κράτησή της. Επί 16 μήνες, αναζητούσαμε βεβαιότητες και τώρα που τις έχουμε δεν μας φέρνουν καμία παρηγοριά», όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η οικογένεια Μπίμπας.

Bibas Family 🧡🧡🧡 Kidnapped by the Palestinians and murdered in cold blood by the Palestinians in Gaza! pic.twitter.com/GGIFIiz4dh — shar10003 (@SharonZfoni) February 22, 2025

Νωρίτερα, ο ραδιοφωνικός σταθμός του ισραηλινού στρατού, μετέδωσε ότι η σορός της Σίρι Μπίμπας ταυτοποιήθηκε και ότι πιθανότατα δολοφονήθηκε κατά την κράτησή της.

"Elle est rentrée à la maison": la famille de l'otage israélienne Shiri Bibas confirme sa mort et celle de ses enfants âgés de 4 ans et 8 mois https://t.co/toSCkN9MUM — RTL info (@rtlinfo) February 22, 2025

Η Χαμάς λέει πως παρέδωσε τη σορό της Σίρι Μπίμπας στον Ερυθρό Σταυρό

Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή (21/02), οι Ταξιαρχίες Αλ Κασάμ, η ένοπλη πτέρυγα της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς, ανακοίνωσαν πως παρέδωσαν στον Ερυθρό Σταυρό τη σορό της ομήρου Σίρι Μπίμπας. Η σορός της δεν είχε ταυτοποιηθεί ανάμεσα σε εκείνες που είχαν επιστραφεί την Πέμπτη (21/02) από τη Χαμάς, στο πλαίσιο της συμφωνηθείσας εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας. Είχαν ταυτοποιηθεί μόνο εκείνες του βρέφους Κφιρ Μπίμπας και του 4χρονου αδερφού του, Αριέλ.

Η σορός της γυναίκας ανήκε σε μίας άγνωστης από τη Γάζα, προκαλώντας την οργισμένη αντίδραση του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, ότι το Ισραήλ θα κάνει την τρομοκρατική οργάνωση να πληρώσει γιατί δεν παρέδωσε τη σορό της ομήρου Σίρι Μπίμπας, όπως είχε συμφωνηθεί.

Συγκεκριμένα, ο Νετανιάχου σε βιντεοσκοπημένη ανακοίνωση, εξέφρασε τη θλίψη του για τον χαμό των δύο παιδιών, υπογραμμίζοντας πως «σκληρότητα των τεράτων της Χαμάς δεν έχει όρια».

Στη συνέχεια, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός επεσήμανε ότι: «Θα ενεργήσουμε με αποφασιστικότητα για να επιστρέψει η Σίρι στην πατρίδα της μαζί με όλους τους άλλους ομήρους μας - τόσο τους ζωντανούς όσο και τους νεκρούς - και να διασφαλίσουμε ότι η Χαμάς θα πληρώσει το τίμημα για αυτή τη βάρβαρη και τρομακτική παραβίαση της συμφωνίας».