Ινστιτούτο Ifo

Λόγω των συνεπειών του πολέμου στο Ιράν, «σημαντικά περισσότερες» εταιρίες στη Γερμανία σχεδιάζουν να αυξήσουν τις τιμές τους, σύμφωνα με στοιχεία του Ινστιτούτου Οικονομικών Ερευνών Ifo του Μονάχου.

«Η πίεση στις τιμές αυξάνεται και πάλι σε καθημερινή βάση. Οι υψηλές τιμές ενέργειας είναι πιθανό να αυξήσουν τον πληθωρισμό τους επόμενους μήνες», δήλωσε ο επικεφαλής των ερευνών του Ινστιτούτου Κλάους Βολράμπε.

Ο σχετικός δείκτης του Ifo αυξήθηκε τον Μάρτιο στις 25,3 μονάδες, από τις 20,3 μονάδες του προηγούμενου μήνα, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Μάρτιο του 2023. Σύμφωνα με τον κ. Βολράμπε, η τελευταία άνοδος του δείκτη που καταγράφει την προσδοκία αύξησης των τιμών συνδέεται με τις «σημαντικά υψηλότερες» τιμές του αργού πετρελαίου, του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας ως αποτέλεσμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

«Η ενεργειακή συνιστώσα είχε μειώσει τελευταία τον πληθωρισμό, αλλά τώρα ξεκινάει η αντίστροφη πορεία, με τις εταιρίες να μετακυλίουν όλο και περισσότερο στον καταναλωτή το αυξανόμενο κόστος», διευκρίνισε ο ερευνητής του Ifo και πρόσθεσε ότι «οι τιμές της ενέργειας θα επηρεάσουν επίσης τα αγαθά και τις υπηρεσίες μέσω του υψηλότερου κόστους παραγωγής και μεταφοράς».

Ιδιαίτερη είναι η επιβάρυνση στον κλάδο των κατασκευών, με την αύξηση του δείκτη από τις 10 στις 20,2 μονάδες και στη μεταποίηση, από τις 13 στις 20 μονάδες, ενώ οι πάροχοι υπηρεσιών που σχετίζονται με τους καταναλωτές αύξησαν επίσης τις προσδοκίες τους για άνοδο των τιμών από 25,1 σε 31 μονάδες.

Στον κλάδο των καυσίμων, μεθαύριο, Τετάρτη, θα τεθεί σε εφαρμογή ο νέος κανονισμός τιμολόγησης για τα πρατήρια βενζίνης, σύμφωνα με τον οποίο οι τιμές επιτρέπεται να αυξάνονται μόνο μία φορά την ημέρα, το μεσημέρι. Δεν υπάρχει, αντιθέτως, περιορισμός σχετικά με τη μείωση των τιμών.

