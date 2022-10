New York Post: Σημάδια από ορό στα χέρια του Πούτιν;

Ο Ρώσος Πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν σε πρόσφατο βίντεο από συνάντηση του με στρατιώτες εμφανίζεται να έχει σημάδια από «πεταλούδα» ορού στην πάνω πλευρά της παλάμης του, εικόνα που έρχεται να ρίξει λάδι στη φωτιά της φημολογίας για την υγεία του.

Σύμφωνα με την αμερικανική New York Post, κάποιοι παρατήρησαν στο βίντεο προπαγάνδας που δόθηκε στη δημοσιότητα από το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας την περασμένη εβδομάδα, ένα ύποπτο σημάδι στο δεξί χέρι του Πούτιν καθώς άρπαζε το μπράτσο ενός στρατιώτη κατά την επίσκεψη του στο στρατόπεδο εκπαίδευσης της περιοχής Ριαζάν.

PUTIN’S HEALTH 🇷🇺



Videos released by 🇷🇺 Government news show what could be track marks, from IVs, on the hand of Putin.



For the same event, the Kremlin released two videos: One with tons of watermarks (making the hand harder to see), the other without any shot of his hand. pic.twitter.com/a1mfs6hOud