Σιβηρία: Ρωσικό αεροσκάφος προσγειώνεται κατά λάθος σε παγωμένο ποτάμι (vid)

Ένα επιβατικό αεροσκάφος με 34 επιβαίνοντες προσγειώθηκε σε παγωμένο ποτάμι στη ρωσική Άπω Ανατολή, προφανώς λόγω λάθους του πιλότου.

Ευτυχώς, ουδείς τραυματίστηκε όταν το σοβιετικής κατασκευής αεροσκάφος Antonov An-24 thw Polar Airlines προσγειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στους πάγους του ποταμού Κολυμά, αντί στη λωρίδα προσγείωσης του αεροδρομίου Ζιριάνκα, δίπλα στην όχθη του.

Οι αρχικές έρευνες διαπίστωσαν λάθος του πιλότου, είπαν οι εισαγγελείς.

Polar Airlines Antonov AN-24 (RA-47821, built 1971) landed on the ice of the frozen Kolyma River instead of the parallel gravel runway at Zyryanka Airport (UASU), Russia. The landing however was safe and all 34 passengers and crew remained unhurt and walked ashore. The An-24 took… pic.twitter.com/h1nldiFbLm