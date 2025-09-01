Σι και Πούτιν οραματίζονται μια νέα παγκόσμια τάξη για ασφάλεια και οικονομία

Το όραμά τους για μια νέα παγκόσμια τάξη ασφάλειας και οικονομίας που δίνει προτεραιότητα στον Παγκόσμιο Νότο παρουσίασαν ο Κινέζος πρόεδρος, Σι Τζινπίνγκ, και ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν, κατά τη διάρκεια περιφερειακής Συνόδου Κορυφής που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα.

Όπως αναφέρει το Reuters, ο Σι φιλοξένησε περισσότερους από 20 ηγέτες μη δυτικών χωρών σε μια διήμερη Σύνοδο Κορυφής της Οργάνωσης Συνεργασίας της Σαγκάης (SCO) στη βόρεια κινεζική λιμενική πόλη Τιαντζίν. Η SCO πρέπει να «προωθήσει τη δημοκρατικοποίηση των διεθνών σχέσεων και να ενισχύσει την εκπροσώπηση των αναπτυσσόμενων χωρών», δήλωσε ο Σι σε ομιλία του, προσθέτοντας ότι σε μια περίοδο αναταραχής «η παγκόσμια διακυβέρνηση έχει φτάσει σε ένα νέο σταυροδρόμι».

«Πρέπει να συνεχίσουμε να λαμβάνουμε σαφή θέση ενάντια στον ηγεμονισμό και την πολιτική της δύναμης και να εφαρμόζουμε τον πραγματικό πολυμερισμό», δήλωσε, σε μια έμμεση επίθεση κατά της τρέχουσας παγκόσμιας τάξης που κυριαρχείται από τις ΗΠΑ.

Ωστόσο, ο Σι δεν παρουσίασε συγκεκριμένες πολιτικές σε αυτό που ονόμασε «Πρωτοβουλία για την Παγκόσμια Διακυβέρνηση» - την τελευταία σε μια σειρά πολιτικών πλαισίων από το Πεκίνο που, σύμφωνα με αναλυτές, αποσκοπούν κυρίως στην προώθηση του παγκόσμιου ηγετικού ρόλου της Κίνας.

Νωρίτερα, ο Σι πίεσε για μια πιο περιεκτική οικονομική παγκοσμιοποίηση εν μέσω της αναταραχής που προκάλεσαν οι δασμολογικές πολιτικές του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προωθώντας την «μεγάλης κλίμακας αγορά» της SCO και τις τεράστιες οικονομικές ευκαιρίες σε τομείς όπως η ενέργεια και η επιστήμη.

Ο δασμολογικός πόλεμος του Τραμπ έχει επηρεάσει δυσανάλογα τις αναπτυσσόμενες οικονομίες, όπως η Ινδία, της οποίας οι εξαγωγές επιβαρύνθηκαν με φόρο 50% την περασμένη εβδομάδα.

Σταθερότητα στην Ευρασία

Ο Πούτιν, η χώρα του οποίου έχει δημιουργήσει ακόμη στενότερους οικονομικούς και ασφαλιστικούς δεσμούς με την Κίνα εν μέσω των επιπτώσεων του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε ότι η SCO έχει αναβιώσει τον «αυθεντικό πολυμερισμό», με τα εθνικά νομίσματα να χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο στις αμοιβαίες διακανονίσεις.

«Αυτό, με τη σειρά του, θέτει τις πολιτικές και κοινωνικοοικονομικές βάσεις για τη διαμόρφωση ενός νέου συστήματος σταθερότητας και ασφάλειας στην Ευρασία», δήλωσε ο Πούτιν.

«Αυτό το σύστημα ασφάλειας, σε αντίθεση με τα ευρωκεντρικά και ευρωατλαντικά μοντέλα, θα λαμβάνει πραγματικά υπόψη τα συμφέροντα ενός ευρέος φάσματος χωρών, θα είναι πραγματικά ισορροπημένο και δεν θα επιτρέπει σε μια χώρα να εξασφαλίζει τη δική της ασφάλεια σε βάρος άλλων».

Ο Σι ζήτησε τη δημιουργία μιας νέας τράπεζας ανάπτυξης της SCO, σε ένα σημαντικό βήμα προς την επίτευξη του μακροχρόνιου στόχου του μπλοκ για την ανάπτυξη ενός εναλλακτικού συστήματος πληρωμών ή ενός κοινού νομίσματος που θα παρακάμπτει το δολάριο ΗΠΑ.

Το Πεκίνο θα παράσχει 2 δισεκατομμύρια γιουάν (280 εκατομμύρια δολάρια) δωρεάν βοήθεια στα κράτη μέλη φέτος και επιπλέον 10 δισεκατομμύρια γιουάν δάνεια σε ένα τραπεζικό κονσόρτσιουμ της SCO, δήλωσε ο Κινέζος ηγέτης.

Η Κίνα θα κατασκευάσει επίσης ένα κέντρο συνεργασίας Τεχνητής Νοημοσύνης για τις χώρες της SCO, οι οποίες καλούνται επίσης να συμμετάσχουν στον σεληνιακό ερευνητικό σταθμό της Κίνας, πρόσθεσε ο Σι.

Γκουτέρες: Η Κίνα διαδραμάτισε θεμελιώδη ρόλο στην προάσπιση του παγκόσμιου πολυμερισμού

Μιλώντας στο περιθώριο της συνάντησης την Κυριακή, ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες δήλωσε ότι η Κίνα διαδραμάτισε «θεμελιώδη» ρόλο στην προάσπιση του παγκόσμιου πολυμερισμού.

Στη Σύνοδο Κορυφής της Τιαντζίν συμμετείχαν, επίσης, ο Ινδός Πρωθυπουργός, Ναρέντρα Μόντι, και ηγέτες από την Κεντρική Ασία, τη Μέση Ανατολή, τη Νότια Ασία και τη Νοτιοανατολική Ασία.

Η SCO, η οποία εστιάζει στην ασφάλεια και ξεκίνησε ως ομάδα έξι ευρασιατικών χωρών, έχει επεκταθεί τα τελευταία χρόνια σε 10 μόνιμα μέλη και 16 χώρες διαλόγου και παρατηρητές. Ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι ήταν μεταξύ των ηγετών από τη Νότια και Κεντρική Ασία και τη Μέση Ανατολή που συμμετείχαν στη σύνοδο κορυφής της Τιαντζίν.

Το Πεκίνο χρησιμοποίησε τη Σύνοδο Κορυφής ως ευκαιρία για να αποκαταστήσει τις σχέσεις με το Νέο Δελχί.

Ο Μόντι –ο οποίος επισκέφθηκε την Κίνα για πρώτη φορά έπειτα από επτά χρόνια– και ο Σι, συμφώνησαν την Κυριακή ότι οι χώρες τους είναι εταίροι στην ανάπτυξη και όχι αντίπαλοι, και συζήτησαν τρόπους βελτίωσης των εμπορικών σχέσεων.