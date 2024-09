Σφυροκόπημα του Ισραήλ στη Βηρυτό: Χτυπήθηκαν θέσεις της Χεζμπολάχ, νεκροί δύο διοικητές της

Νέες αεροπορικές επιδρομές σημειώθηκαν το Σάββατο το πρωί από το Ισραήλ στον Λίβανο μετά τα σφοδρά πλήγματα της Παρασκευής που είχαν ως στόχο αποθήκες της Χεζμπολάχ και τον αρχηγό της, Χασάν Νασράλα ο οποίος παραμένει άγνωστο εάν ζει ή εάν πέθανε, καθώς πηγή από το λιβανέζικο κίνημα διαβεβαίωνε ότι ο Χασάν Νασράλα είναι σώος. Ισραηλινά ΜΜΕ μετέδωσαν ότι ο Νασράλα έχει χάσει τη ζωή του. Κατά πληροφορίες, τη ζωή του έχασε η κόρη του, Ζαϊνάμπμ, καθώς και δύο διοικητές της Χεζμπολάχ.

Tις τελευταίες ώρες, πλήθος κόσμου σπεύδει να απομακρυνθεί από τη Βηρυτό. Μετά τα πλήγματα στο προπύργιό της στα νότια προάστια της Βηρυτού, η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι βομβάρδισε το βόρειο Ισραήλ.

⭕️ The IDF conducted a precise strike on the Central Headquarters of the Hezbollah terrorist organization, embedded under residential buildings in the heart of the Dahieh in Beirut. pic.twitter.com/BH0f62otvU — Israel Defense Forces (@IDF) September 27, 2024

Οι αποθήκες βρέθηκαν στο στόχαστρο των ισραηλινών αεροπορικών δυνάμεων καθώς, σύμφωνα με το Ισραήλ, η Χεζμπολάχ έχει αποθήκες με όπλα στα υπόγεια κτιρίων στα νότια προάστια της Βηρυτού. Μάλιστα, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις είχαν προαναγγείλει αργά την Παρασκευή (27/9) το βράδυ ότι θα βομβάρδιζαν τρεις αποθήκες όπλων της Χεζμπολάχ. Από την πλευρά της, η Χεζμπολάχ έχει διαψεύσει πως αποθηκεύει όπλα σε συγκροτήματα κατοικιών.

Additional Documentation following the Israeli Strikes moments ago on the Dahieh Suburbs of Beirut. pic.twitter.com/UXewHCGEAX — OSINTdefender (@sentdefender) September 27, 2024

Ο συνταγματάρχης Αβιχάι Αντραΐ, εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού για το αραβόφωνο κοινό, δημοσίευσε στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter) χάρτη που έδειχνε την τοποθεσία των τριών κτιρίων που αποτελούσαν στόχους, καλώντας τους περίοικους σε ακτίνα 500 μέτρων να εγκαταλείψουν την περιοχή. Λίγη ώρα αργότερα, ισχυρές εκρήξεις χτύπησαν τη συγκεκριμένη συνοικία.

The IDF calls on the residents of neighborhoods in the Dahieh of Beirut to move away from Hezbollah assets and facilities.



We will continue operating to precisely dismantle Hezbollah’s offensive capabilities. Hezbollah has strategically embedded weapons in civilian areas,… https://t.co/OCM3cx9TjS — Israel Defense Forces (@IDF) September 28, 2024

Νεκροί δύο διοικητές της Χεζμπολάχ

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν ότι ο διοικητής της μονάδας εκτόξευσης πυραύλων της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο, Μοχάμεντ Αλί Ισμαήλ, και ο αναπληρωτής του, Χοσέιν Άχμεντ Ισμαήλ, σκοτώθηκαν σε ένα από τα πλήγματα των προηγούμενων ωρών. Με τις IDF να κάνουν λόγο για «πλήγμα ακριβείας» στο αρχηγείο της Χεζμπολάχ.

Νετανιάχου: Έχουμε χαλύβδινους τένοντες, βούλησης και δύναμης

«Οι εχθροί μας νόμιζαν ότι μοιάζουμε με ιστό αράχνης. Αυτό συνήθιζε να λέει ένας εξ αυτών», είπε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, σχετικά με την επίθεση στη Βηρυτό, προτού αποχωρήσει από τη Νέα Υόρκη. Ο Χασάν Νασράλα χρησιμοποιούσε επανειλημμένως αυτόν τον χαρακτηρισμό για το Ισραήλ, υποστηρίζοντας πως είναι ένα κράτος αδύναμο που θα αφανιστεί.

«Για ποιόν ιστό αράχνης μιλούν; Έχουμε χαλύβδινους τένοντες, βούλησης και δύναμης», συνέχισε ο Νετανιάχου, υπογραμμίζοντας πως «δίνουμε αγώνα επιβίωσης, χωρίς ίχνος υπερβολής».

ΗΠΑ: Η Ουάσινγκτον δεν είχε ενημερωθεί - Συγκεντρώνουμε πληροφορίες

Στο μεταξύ, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είχαν ενημερωθεί εκ των προτέρων για το ισραηλινό πλήγμα στα νότια προάστια της Βηρυτού και ο υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν μιλούσε με τον Ισραηλινό ομόλογό του ενώ ήταν σε εξέλιξη η επιχείρηση, ανέφερε ένας εκπρόσωπος του Πενταγώνου.

«Οι ΗΠΑ δεν ενεπλάκησαν σε αυτήν την επιχείρηση και δεν είχαν ενημερωθεί εκ των προτέρων», είπε στους δημοσιογράφους η Σαμπρίνα Σινγκ.

Οι δύο υπουργοί μίλησαν ενώ ο Όστιν πετούσε πάνω από τον Ατλαντικό, επιστρέφοντας στις ΗΠΑ έπειτα από μια επίσκεψή του στο Λονδίνο.

Η εκπρόσωπος απέφυγε να διευκρινίσει εάν ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ είπε στον Όστιν για την επιχείρηση και αν ο στόχος της ήταν όντως ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα. Το Πεντάγωνο δεν θέλει επίσης να κάνει «εικασίες» για την τύχη του Νασράλα.

Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ενημερώθηκε επίσης για τα πλήγματα στη Βηρυτό από τους συνεργάτες του στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν, δήλωσε ότι οι επιλογές που θα κάνουν όλες οι πλευρές στη Μέση Ανατολή τις επόμενες ημέρες θα καθορίσουν ποιο μονοπάτι θα ακολουθήσει η περιοχή και θα έχουν βαθιές συνέπειες για τα επόμενα χρόνια.

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας επανέλαβε ότι η Ουάσινγκτον έχει ξεκαθαρίσει ότι πιστεύει πως ο δρόμος που θα πρέπει να ακολουθηθεί είναι η διπλωματία και όχι η σύγκρουση.

Όταν ρωτήθηκε για την ισραηλινή επίθεση στη Βηρυτό, είπε ότι οι ΗΠΑ ακόμη συγκεντρώνουν πληροφορίες για το τι συνέβη τις προηγούμενες ώρες.

Ο Μπλίνκεν σημείωσε ότι το Ισραήλ έχει έναν θεμιτό στόχο, την επιστροφή των πολιτών του στα σπίτια τους. Τόνισε όμως ότι ο τρόπος με τον οποίο αμύνεται έχει σημασία.

Ο Αμερικανός υπουργός προειδοποίησε επίσης όποιους προσπαθήσουν να επωφεληθούν από τη συγκυρία για να βάλουν στο στόχαστρο αμερικανικά συμφέροντα, ότι οι ΗΠΑ θα λάβουν «κάθε μέτρο» που απαιτείται για να υπερασπιστούν τους πολίτες τους.

Νετανιάχου προς Ιράν: Αν μας χτυπήσετε θα ανταποδώσουμε

Από την πλευρά του, ο Μπένιαμιν Νετανιάχου, μιλώντας από το βήμα της 79ης συνόδου του ΟΗΕ, προειδοποίησε το Ιράν λέγοντας πως ενδεχόμενο χτύπημα στο Ισραήλ, δε θα μείνει αναπάντητο.

Δεν υπάρχει σπιθαμή του Ιράν που να μην μπορεί να πλήξει το Ισραήλ, το οποίο επιδιώκει την ειρήνη αλλά παλεύει για την ύπαρξή του, είπε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Xωρίς να δίνει σαφή απάντηση στις διεθνείς πιέσεις για εκεχειρία στο νότιο Λίβανο, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός προειδοποίησε: Όσο η Χεζμπολάχ ακολουθεί πορεία πολέμου, δεν αφήνει άλλη επιλογή στο Ισραήλ, ενώ επανέλαβε ότι εάν επιτεθεί το Ιράν θα δεχτεί απάντηση.

Εκτενέστερα αναφέρθηκε στη Γάζα, τονίζοντας ότι η Χαμάς πρέπει να φύγει δια παντός και ότι ειρήνη θα επιτευχθεί εάν επιστραφούν οι Ισραηλινοί όμηροι. Ο Ισραηλινός στρατός έχει εξοντώσει το ήμισυ των 40.000 μαχητών της Χαμάς και το 90% των εγκαταστάσεων της, πρόσθεσε.

Δεκάδες διπλωμάτες αποχώρησαν από την αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την ισραηλινή επιχείρηση σε Γάζα και Λίβανο. Αποδοκιμασίες ξέσπασαν από τη στιγμή που ανέβηκε στο βήμα, ωστόσο ο Ισραηλινός πρωθυπουργός επέμεινε: «Αποφάσισα να έρθω εδώ και να ξεκαθαρίσω ενάντια στα ψέματα και τις συκοφαντίες» που ακούγονται.

🚨 Des dizaines de diplomates ont quitté l'Assemblée générale de l'ONU alors que Benjamin Netanyahou s'apprêtait à prononcer son discours #Gaza #Libanpic.twitter.com/rbVAw5qCAl — Tema l'info👀 (@Tema_Linfo) September 27, 2024

«Όσο το δυνατό πιο σύντομη η χερσαία επέμβαση»

Ενδεχόμενη χερσαία επιχείρηση του ισραηλινού στρατού εναντίον του ισλαμιστικού κινήματος Χεζμπολάχ του Λιβάνου θα είναι όσο το δυνατό πιο σύντομη, δήλωσε Ισραηλινός αξιωματούχος στους δημοσιογράφους υπό τον όρο να μην κατονομαστεί. «Ετοιμαζόμαστε γι' αυτό καθημερινά και είναι μεταξύ των επιλογών που έχουμε στη διάθεσή μας», πρόσθεσε.

Την ώρα που οι διεθνείς πιέσεις να αποτραπεί χερσαία επέμβαση και κλιμάκωση εντείνονται, κυβερνητικές πηγές στο Τελ Αβίβ αναφέρουν ότι οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ σχετικά με την πρωτοβουλία της Ουάσιγκτον για κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο, θα συνεχιστούν ώστε «οι εκτοπισμένοι Ισραηλινοί να μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους».

Ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη συνεχίζουν το ανελέητο σφυροκόπημα στο Νότιο Λίβανο, ενώ η Χεζμπολάχ που στόχευσε εκ νέου το λιμάνι της Χάιφα, στο βόρειο Ισραήλ, υποστήριξε ότι έφτασε βαθύτερα χρησιμοποιώντας πυραύλου Fadi 1», πλήττοντας την Ιλανίγια, της Τιβεριάδας.

Τουλάχιστον 800 νεκροί, πάνω από 5.000 τραυματίες και 200.000 εκτοπισμένοι, είναι ο απολογισμός ενώ οι εκκλήσεις για κατάπαυση του πυρός, με βάση και το σχέδιο Γαλλίας και Αμερικής, πέφτουν για την ώρα στο κενό.

Η υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες αναφέρει ότι περισσότεροι από 30.000 άνθρωποι πέρασαν από τον Λίβανο στη Συρία τις τελευταίες 72 ώρες, σύμφωνα με το Reuters. Η συντριπτική πλειοψηφία – περίπου το 80% – είναι Σύροι και οι υπόλοιποι Λιβανέζοι. «Περνούν από μια χώρα σε πόλεμο σε μια χώρα που αντιμετωπίζει σύγκρουση κρίσης εδώ και 13 χρόνια», λέει ο εκπρόσωπος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στη Συρία, Γκονζάλο Βάργκας Γιόσα.

Περίπου 70.000 Ισραηλινοί έχουν εκτοπιστεί από τα βόρεια της χώρας από τότε που ξεκίνησαν οι εχθροπραξίες μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ, που πυροδοτήθηκαν από τον πόλεμο στη Γάζα, πριν από σχεδόν ένα χρόνο.