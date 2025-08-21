Σφοδρή κακοκαιρία «σαρώνει» την Ιταλία: Πλημμύρες και εκτεταμένες ζημιές σε πολλές περιοχές

Η Ιταλία επλήγη από φονικές πλημμύρες, καθώς σφοδρές καταιγίδες έπληξαν τουριστικές περιοχές, προκαλώντας την κατάρρευση γεφυρών και παρέσυραν αυτοκίνητα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, ένας άνδρας έχασε τραγικά τη ζωή του όταν παρασύρθηκε από ορμητικό ποτάμι στη Σικελία, όπου οι δρόμοι μετατράπηκαν σε χειμάρρους. Το δημοφιλές νησί του ιταλικού Νότου κατακλύστηκε από καταρρακτώδεις βροχές και ο Ματέο Τσιούρκα, 40 ετών, παρασύρθηκε από τα φουσκωμένα νερά του ποταμού Κρίζα, στην κοινότητα Λεονφόρτε, έπειτα από μια «υδάτινη βόμβα» που έπληξε την περιοχή.

Mestre and Marghera, Venice, Italy today. pic.twitter.com/oUm2i8XQHC — Weather Monitor (@WeatherMonitors) August 21, 2025

Συγκλονιστικά πλάνα δείχνουν γέφυρα να καταρρέει, καθώς όγκοι από πέτρες, τσιμέντο, νερό και φερτά υλικά χτυπούν το οδόστρωμα στη διάρκεια σφοδρής βροχόπτωσης. Στη γέφυρα Σαν Τζουλιάνο, κοντά στην γραφική πόλη Ραντάτσο, οχήματα κινδύνεψαν να παρασυρθούν ενώ η κατασκευή άρχισε να διαλύεται.

🚨 BREAKING: IT’S HAPPENING AGAIN... ‘WATER BOMB’ HITS ITALY



Flash floods just tore through Bardonecchia.

Homes destroyed. At least one dead.

Austria flooded the same day.



They blame “climate change”…

But the timing, the intensity, the patterns, it’s all too precise.



HAARP.… pic.twitter.com/EL9fKI4aZD — HustleBitch (@HustleBitch_) July 2, 2025

Ένα λευκό βαν διακρίνεται να παλεύει μέσα στα ορμητικά νερά, ενώ λίγο αργότερα μεγάλοι όγκοι από τμήματα της γέφυρας καταρρέουν. Οι αρχές έκλεισαν αμέσως τη γέφυρα, η οποία είχε υποστεί ζημιές και το 2021.

Η εταιρεία διαχείρισης του οδικού δικτύου Anas ανακοίνωσε ότι η «τεράστια μάζα νερού» προκάλεσε την αποκόλληση του παραπέτου από το υπόστρωμα της γέφυρας. Οι 8.000 κάτοικοι του Ραντάτσο, στους πρόποδες της Αίτνας, αντιμετωπίζουν πλέον δυσκολίες στην πρόσβαση σε επείγουσες υπηρεσίες, μεταφορές, φάρμακα και προμήθειες.

Major flooding occurred due to heavy rain in Mestre, Venice, Italy 🇮🇹 (21.08.2025) pic.twitter.com/7edax7IUUh — Disaster News (@Top_Disaster) August 21, 2025

Ο Τσιούρκα, που αγνοείτο από την Τετάρτη, βρέθηκε νεκρός από διασώστες την Πέμπτη. Σύμφωνα με τοπικά μέσα, είχε ξεκινήσει για να ταΐσει τα σκυλιά του στην εξοχή όταν τον παρέσυραν τα νερά. «Ήταν μια υδάτινη βόμβα», δήλωσε ο δήμαρχος Λεονφόρτε, Πιέρο Λιβόλσι.

Παράλληλα, χαλαζόπτωση με κόκκους έως έξι εκατοστών έπληξε τη Σαρδηνία, ενώ στη βόρεια Ιταλία, στο Ριτσόνε της Ρομάνια, ξαφνικές καταιγίδες βύθισαν τους δρόμους και ανάγκασαν τουρίστες να εγκαταλείψουν τις παραλίες, με τη θερμοκρασία να πέφτει στους 22°C.