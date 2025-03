Σερβία: Πολυπληθής διαδήλωση στο Βελιγράδι κατά της διαφθοράς - Ολοκληρώθηκε επεισοδιακά (pics&vid)

Από το μεσημέρι του Σαββάτου (15/03) κατά κύματα χιλιάδες άνθρωποι διαδηλώνουν στο Βελιγράδι, σε μία ογκώδη εκδήλωση διαμαρτυρίας έπειτα από μήνες διαδηλώσεων κατά της διαφθοράς με κινητήρια δύναμη τους Σέρβους φοιτητές.

Συγκεκριμένα, πυκνό πλήθος πολλών δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων είχε συγκεντρωθεί νωρίς το απόγευμα κατά την επίσημη ώρα έναρξης της πορείας σε μήκος δύο χιλιομέτρων στο κέντρο του Βελιγραδίου, Οι διαδηλωτές καλύπτουν ολόκληρο το πολιτικό φάσμα, από την εθνικιστική δεξιά μέχρι την άκρα αριστερά.

Το υπουργείο Εσωτερικών της Σερβίας ανακοίνωσε ότι «107.000 άτομα» συμμετείχαν στην διαδήλωση διευκρινίζοντας ότι κανένα «σοβαρό επεισόδιο» δεν έχει σημειωθεί από την έναρξη της εκδήλωσης διαμαρτυρίας.

«Τρόμπα! Τρόμπα!» τραγουδούν όλοι μαζί, το σύνθημα του κινήματος που θέλει να δείξει ότι το κίνημα δεν εξασθενεί, αλλά διογκώνεται. Πολλοί φορούν ετικέτα με ένα ματωμένο χέρι - το σύμβολο που έχει υιοθετήσει το κίνημα διαμαρτυρίας που σημαίνει ότι η διαφθορά σκοτώνει.

Την ίδια ώρα, ομάδες μοτοσικλετιστών, βετεράνοι και φοιτητικές ομάδες ασφαλείας έχουν σχηματίσει κλοιό γύρω από την πορεία για να αποφευχθούν οι ταραχές, κυρίως μπροστά από το κτίριο του κοινοβουλίου, όπου έχουν στρατοπεδεύσει εδώ και μέρες φιλοκυβερνητικοί διαδηλωτές.

Δεκάδες αγρότες στο τιμόνι των τρακτέρ τους έχουν καταφθάσει για να υποστηρίξουν τους Σέρβους φοιτητές. Άλλα τρακτέρ, που ανήκουν σε υποστηρικτές της κυβέρνησης, έχουν σταθμεύσει από χθες κοντά στο κτίριο της σερβικής προεδρίας.

Από το βράδυ της Παρασκευής, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι - 31.000, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών - υποδέχθηκαν με πανηγυρισμούς τους διαδηλωτές που έφθασαν στο Βελιγράδι με τα πόδια, με ποδήλατα ή με τρακτέρ από ολόκληρη τη Σερβία για να συμμετάσχουν στη πορεία.

Σε ανακοίνωση που κυκλοφόρησε στα κοινωνικά δίκτυα, οι φοιτητές καλούσαν σε διαδήλωση «με ηρεμία και υπευθυνότητα».

«Στόχος του κινήματος δεν είναι η είσοδος στις έδρες των θεσμών, ούτε η επίθεση κατά όποιων δεν σκέφτονται σαν κι εμάς (...). Το κίνημα αυτό δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί κακόβουλα».

