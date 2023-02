Σεισμός Τουρκία: Τους 20.665 έφτασαν οι νεκροί στη χώρα

Ο απολογισμός των νεκρών στην Τουρκία από τον καταστροφικό σεισμό της Δευτέρας έφτασε τους 20.665, ανακοίνωσε σήμερα η υπηρεσία Διαχείρισης Καταστροφών και Έκτακτων Καταστάσεων (AFAD).

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, σχεδόν 93.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τις πληγείσες περιοχές στη νότια Τουρκία, ενώ στις επιχειρήσεις διάσωσης και αρωγής συμμετέχουν περισσότεροι από 166.000 άνθρωποι.

Από τη Δευτέρα έχουν καταγραφεί 1.891 μετασεισμοί.

Την ίδια ώρα, πολλά εκατομμύρια άνθρωποι παραμένουν άστεγοι, εκτεθειμένοι στο κρύο και με τεράστιες ελλείψεις σε τρόφιμα και φάρμακα, δηλώντας απεγνωσμένοι, αλλά και οργισμένοι για την κυβερνητική αντίδραση, καθώς και για την πολιτική της όσον αφορά τις κατασκευές.

Σημειώνεται ότι χθες συνελήφθη στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης κατασκευαστής πολυόροφου πολυτελούς κτιρίου που κατέρρευσε στο Χατάι, ενώ προσπαθούσε να διαφύγει στο Μαυροβούνιο έχοντας μαζί του μεγάλο χρηματικό ποσό.

Εκτιμάται ότι 800 άνθρωποι παγιδεύτηκαν στα συντρίμμια του συγκροτήματος Ρόνεσανς, το οποίο αποτελείτο από 250 διαμερίσματα, στην επαρχία Χατάι, στη νοτιοανατολική Τουρκία.

Ο επιχειρηματίας συνελήφθη στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης, έχοντας επάνω του ένα μεγάλο χρηματικό ποσό. Ετοιμαζόταν να φύγει από τη χώρα με προορισμό το Μαυροβούνιο. Το πολυτελές συγκρότημα, που το διαφήμιζε σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης ως «μια γωνιά του Παραδείσου», γκρεμίστηκε ολοσχερώς.

Την ίδια ώρα με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι πρωτοβουλίες σχεδόν σε κάθε σημείο της Ελλάδας για τη συλλογή βοήθειας για τους πληγέντες στις δύο χώρες, κι ενώ ήδη έχουν αποσταλεί 130 τόνοι τρόφιμα, φάρμακα, ρούχα, σκηνές και κουβέρτες.

Η τουρκική ηγεσία, μέσω του συμβούλου του Ερντογάν, Ιμπραήμ Καλίν, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του στον Κυριάκο Μητσοτάκη για την έμπρακτη στήριξη της Ελλάδας, ενώ ευχαριστίες απηύθυνε και ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Πλάνα από drones στη νότια Τουρκία αποτυπώνουν τα αποτελέσματα του φονικού σεισμού που έπληξε την περιοχή στις αρχές της εβδομάδας με τις ρωγμές να διχοτομούν χωράφια, δρόμους, ρέματα και πλαγιές λόφων.

Οι δύο σεισμοί που έπληξαν την Τουρκία και τη Συρία ήταν τόσο θανατηφόροι επειδή οι κραδασμοί ήταν ισχυροί και ρηχοί και έπληξαν μια περιοχή όπου πολλά κτίρια ήταν απροετοίμαστα.

