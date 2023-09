Σεισμός στο Μαρόκο: Μεγαλώνει ο αριθμός των θυμάτων - Αγωνιώδεις οι προσπάθειες διάσωσης

Ο προσωρινός απολογισμός του σεισμού που έπληξε την περιοχή του Μαρόκου νοτιοδυτικά της πόλης του Μαρακές αυξάνει σε 2.497 τους νεκρούς, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικών.

Στον προηγούμενο απολογισμό που ανακοινώθηκε πριν από λίγες ώρες οι νεκροί ανέρχονταν σε 2.122.

Στην τελευταία του ανακοίνωση το υπουργείο Εσωτερικών κάνει λόγο για 2.497 νεκρούς και 2.476 τραυματίες.

Καθώς μεγάλο μέρος της ζώνης του σεισμού βρίσκεται σε δυσπρόσιτες περιοχές, ο πλήρης αντίκτυπος δεν έχει ακόμη διαφανεί. Οι αρχές δεν έχουν εκδώσει εκτιμήσεις για τον αριθμό των ανθρώπων που εξακολουθούν να αγνοούνται.

Οι δρόμοι που έχουν μπλοκαριστεί ή παρεμποδιστεί από βράχους που έχουν μετακινηθεί έχουν δυσκολέψει την πρόσβαση στις περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο.

Οι άνθρωποι διασώζουν υπάρχοντα από τα ερείπια των σπιτιών τους και περιγράφουν απελπισμένες σκηνές καθώς σκάβουν με γυμνά χέρια για να βρουν συγγενείς.

Πολλές κατασκευές, συμπεριλαμβανομένων των σπιτιών που χτίστηκαν με παραδοσιακές μεθόδους χρησιμοποιώντας τούβλα από λάσπη και ξύλο, κατέρρευσαν εύκολα.

Οι ζημιές που προκλήθηκαν στην πολιτιστική κληρονομιά του Μαρόκου αναδύθηκαν σταδιακά. Κτίρια στην παλιά πόλη του Μαρακές, μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, υπέστησαν ζημιές. Ο σεισμός φέρεται επίσης να προκάλεσε μεγάλες ζημιές στο ιστορικής σημασίας τζαμί Τινμέλ του 12ου αιώνα σε μια απομακρυσμένη ορεινή περιοχή πιο κοντά στο επίκεντρο.

Οι επιζώντες που αγωνίζονται να βρουν καταφύγιο και προμήθειες έχουν ασκήσει κριτική σε αυτό που περιέγραψαν ως μια αρχικά αργή κυβερνητική αντίδραση.

Το Μαρόκο έχει αναπτύξει τον στρατό στο πλαίσιο της αντίδρασής του και δήλωσε ότι ενισχύει τις ομάδες έρευνας και διάσωσης, παρέχει πόσιμο νερό και διανέμει τρόφιμα, σκηνές και κουβέρτες.

Πρόκειται για τον ισχυρότερο σεισμό που έχει πλήξει την περιοχή εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα, ανέφερε το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ (USGS), ενώ σεισμοί αυτού του μεγέθους εκεί είναι «ασυνήθιστοι αλλά όχι απροσδόκητοι», ανέφερε, προσθέτοντας ότι κανένας με μέγεθος μεγαλύτερο από 6 δεν έχει καταγραφεί από το 1900.

Η ισοπέδωση του Μαρακές σε βίντεο από drone

Many in Marrakech sleep outdoors for second night



Families in Marrakech huddled into the early hours of Sunday, spending a second night on the streets as Morocco's deadliest earthquake in more than half a century left many fearing their homes were no longer safe to return to.… pic.twitter.com/cuaFqMIj8M — Emeka Gift Official (@EmekaGift100) September 11, 2023

Οι περιοχές που επλήγησαν περισσότερο είναι από τις φτωχότερες στο Μαρόκο, με ορισμένα σπίτια να μην έχουν ηλεκτρικό ρεύμα ή τρεχούμενο νερό, ακόμη και σε καλύτερες εποχές. «Η πραγματικότητα είναι ότι από τη στιγμή που βγαίνεις από το Μαρακές, οι άνθρωποι ζουν ουσιαστικά σαν να έχουν επιστρέψει στον Μεσαίωνα, λόγω της απουσίας του κράτους», δήλωσε η Samia Errazzouki, ειδικός στην ιστορία και τη διακυβέρνηση του Μαρόκου στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ.

Η στιγμή που διακόπτεται γάμος από το «χτύπημα» του Εγκέλαδου

Στα πλάνα, που βλέπουν το «φως» της δημοσιότητας, αποτυπώνεται η στιγμή του σεισμού στο Μαρόκο και κόσμος τρέπεται σε φυγή.

Ειδικότερα, καταγράφεται η αντίδραση των μελών της ορχήστρας που παρατούν τα πάντα και αρχίζουν και τρέχουν για να απομακρυνθούν από την αίθουσα.

Από ένα σημείο και ύστερα, μαυρίζει το πλάνο και ακούγεται απλώς ο κόσμος που φωνάζει.

This is the moment the Morocco earthquake struck in Marrakesh, interrupting a wedding performance on September 8.



Friday's earthquake, the country's deadliest in 60 years, has killed at least 2,500 people.



Latest: https://t.co/7p0XmZ4ZD2 pic.twitter.com/XTjOfbi2a8 — BBC News Africa (@BBCAfrica) September 11, 2023

Η ανθρωπογεωγραφία των θυμάτων και η διεθνής βοήθεια

Τουλάχιστον τέσσερις Γάλλοι υπήκοοι σκοτώθηκαν και περίπου 15 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, δήλωσε η Γαλλίδα υπουργός Εξωτερικών Κατρίν Κολόν στην τηλεόραση BFM νωρίς τη Δευτέρα. Η ίδια δήλωσε ότι οι αρχές εξακολουθούν να αναζητούν μερικούς Γάλλους υπηκόους.

Αμερικανοί τραυματίστηκαν από τον σεισμό, αλλά το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δεν γνωρίζει για θανάτους Αμερικανών πολιτών, έγραψε εκπρόσωπος την Κυριακή σε ανυπόγραφο email. Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν μίλησε την Κυριακή με τον υπουργό Εξωτερικών του Μαρόκου Νάσερ Μπουρίτα και συζήτησαν για το πώς οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να συμβάλουν. Ο Μπλίνκεν δήλωσε την Κυριακή στο CNN ότι «περιμένουμε νέα από τη μαροκινή κυβέρνηση για να μάθουμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε, πού μπορούμε να βοηθήσουμε, αλλά είμαστε έτοιμοι να πάμε».

Το Παρίσι ανακοίνωσε βοήθεια 5 εκατ. ευρώ για τις MKO στις πληγείσες περιοχές

Βοήθεια πέντε εκατομμυρίων ευρώ θα αποδεσμεύσει η Γαλλία για να συνδράμει μη κυβερνητικές οργανώσεις, που αυτή τη στιγμή βρίσκονται «επί του πεδίου» στο Μαρόκο και παρέχουν υπηρεσίες αρωγής στους σεισμόπληκτους μετά τον φονικό σεισμό που έπληξε την χώρα και άφησε πίσω του περισσότερους από 2.000 νεκρούς, ανακοίνωσε σήμερα η Γαλλίδα υπουργός Εξωτερικών Κατρίν Κολονά.

«Το Μαρόκο είναι κυρίαρχη χώρα και εναπόκειται σε αυτό να οργανώσει βοήθεια», δήλωσε η Κολονά στο ειδησεογραφικό κανάλι BFMTV, διευκρινίζοντας, ότι το Μαρόκο δεν αρνήθηκε καμία βοήθεια, ειδικά από το Παρίσι. Η επικεφαλής της διπλωματίας έκανε επίσης έκκληση να μην δημιουργούνται «ψευδείς αντιπαραθέσεις» σε μια στιγμή που «ο κόσμος χρειάζεται βοήθεια».

Η Κίνα θα δώσει 200.000 δολάρια στο σεισμόπληκτο Μαρόκο

Ο Ερυθρός Σταυρός της Κίνας θα δώσει στο Μαρόκο 200.000 δολάρια για επείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια, μετέδωσαν τη Δευτέρα (11/09) τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, μετά τον φονικό σεισμό που έπληξε τη βορειοαφρικανική χώρα αργά την Παρασκευή.

Ο κινεζικός Ερυθρός Σταυρός δήλωσε, ότι η δωρεά θα χρησιμοποιηθεί για να βοηθήσει το Μαρόκο να πραγματοποιήσει εργασίες διάσωσης και ανακούφισης από καταστροφές, σύμφωνα με την China Daily.

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στον Μαροκινό βασιλιά Μοχάμεντ ΣΤ', λέγοντας στο μήνυμά του, ότι σοκαρίστηκε όταν έμαθε για τον ισχυρό σεισμό που προκάλεσε βαριές απώλειες σε θύματα και περιουσίες, ανέφεραν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Κινέζοι ιατρικοί εργαζόμενοι στο Μαρόκο έχουν βοηθήσει ενεργά τα θύματα, μεταξύ άλλων και κατά τη διάρκεια των μετασεισμών, ανέφερε ο κρατικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας CGTN.

Η κεντρική μαροκινή πόλη Μπεν Γκερίρ είναι η πλησιέστερη ιατρική ομάδα από την Κίνα που μπορεί να φτάσει στο επίκεντρο του σεισμού, ανέφερε το δημοσίευμα.

Το κράτος αδυνατεί

Στο Asni, περίπου 25 μίλια νότια του Μαρακές, ένα στρατιωτικό νοσοκομείο και ένας καταυλισμός εκτοπισμένων δημιουργήθηκαν για τους πολίτες από τις κατεστραμμένες κοντινές κοινότητες. Το νοσοκομείο, το οποίο είναι εξοπλισμένο για χειρουργικές επεμβάσεις, δεν είχε ακόμη δεχθεί ασθενείς τη Δευτέρα. Αρκετά ασθενοφόρα που βρίσκονταν εκεί κοντά παρέμεναν αδρανή, αναφέρει η Washington Post.

Η υπηρεσία πολιτικής προστασίας του Μαρόκου έστησε 30 σκηνές για τις οικογένειες στον καταυλισμό, οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις χρειάστηκε να διανυκτερεύσουν. Στο εσωτερικό τους, γυναίκες και παιδιά κάθονταν σε χοντρά χαλιά που είχαν απλωθεί στο χώμα. Βραστήρες τσαγιού ήταν τοποθετημένοι πάνω σε δεξαμενές προπανίου.

Μικρά παιδιά, σκονισμένα μετά από δύο ημέρες στον καταυλισμό, έπαιζαν στο χώμα. Μια οικογένεια σε μια σκηνή είπε ότι έλαβε κάποια τρόφιμα και προμήθειες από την κυβέρνηση, αλλά δεν θα ήταν αρκετά χωρίς πρόσθετη βοήθεια από τις ενώσεις. Δεν υπάρχουν τουαλέτες, είπε μια γυναίκα, οπότε αν οι άνθρωποι πρέπει να χρησιμοποιήσουν την τουαλέτα, πηγαίνουν σε ένα από τα κατεστραμμένα σπίτια που βρίσκονται κοντά.

Στο Μαρακές, οι άνθρωποι περιέγραψαν απελπισμένες εκκενώσεις καθώς οι τοίχοι κατέρρεαν γύρω τους. Βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν τον μεγαλύτερο μιναρέ του Μαρακές να λικνίζεται καθώς οι άνθρωποι από κάτω έτρεχαν να ξεφύγουν. Σε άλλα σημεία της πόλης, οι κάτοικοι προστάτευαν το στόμα τους από τον σκονισμένο αέρα και απλώνονταν ο ένας στον άλλον για υποστήριξη, καθώς περπατούσαν σε στενά σοκάκια σχεδόν στο σκοτάδι.

«Η κατάσταση είναι προς το παρόν σταθερή», δήλωσε ο Yaqoubi Abdelhadi, γιατρός σε ιατρικό κέντρο κοντά στο επίκεντρο, το απόγευμα της Κυριακής, καθώς εργαζόμενοι στον Ερυθρό Σταυρό και την Ερυθρά Ημισέληνο μετέφεραν εσπευσμένα γυναίκες με ορούς σε ασθενοφόρα που περίμεναν. «Αλλά δεδομένου ότι ο κόσμος δεν έχει έρθει ακόμη από απομακρυσμένες περιοχές, είμαστε σε υψηλή επιφυλακή για να προετοιμαστούμε για ό,τι μπορεί να έρθει».

Περίπου 19,3 εκατομμύρια άνθρωποι εκτέθηκαν στον σεισμό, σύμφωνα με τα στοιχεία του USGS που δόθηκαν στη δημοσιότητα το πρωί του Σαββάτου. Τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας στις χειρότερα πληγείσες περιοχές είχαν σταματήσει να λειτουργούν, με αποτέλεσμα τα μέλη των οικογενειών σε όλη τη χώρα και σε όλο τον κόσμο να περιμένουν με αγωνία νέα.