Ο τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν ζήτησε συγγνώμη για την καθυστέρηση στις επιχειρήσεις διάσωσης και παροχής βοήθειας από τους κατοίκους της επαρχίας Αντίγιαμαν, μίας από τις πλέον πληγείσες τουρκικές επαρχίες από τον καταστροφικό σεισμό της 6ης Φεβρουαρίου μία μέρα μετά την έκφραση του θυμού των Τούρκων ακόμα και από τις κερκίδες ποδοσφαιρικού αγώνα.

«Εξαιτίας της καταστροφικότητας των δονήσεων και των κακών μετεωρολογικών συνθηκών, δεν μπορέσαμε να εργασθούμε όπως θέλαμε στο Αντίγιαμαν για πολλές ημέρες. Ζητώ συγγνώμη γι' αυτό», δήλωσε ο τούρκος πρόεδρος κατά την επίσκεψή του στην επαρχία αυτή, τρεις εβδομάδες μετά τον σεισμό που σκότωσε περισσότερους από 44.000 ανθρώπους στην Τουρκία, έχοντας πλήξει και την γειτονική Συρία.

Η νέα αυτή παραδοχή έρχεται μετά την εκρηκτική πια οργή που εκδηλώνεται και σε προδοσφαιρικούς αγώνες.

«Κυβέρνηση, παραιτήσου!» φώναξαν χιλιάδες οπαδοί της ομάδας Μπεσίκτας στην Κωνσταντινούπολη στο «Vodafone Park» το βράδυ της Κυριακής, κατά τη διάρκεια του αγώνα πρωταθλήματος με την Αντάλιασπορ.

