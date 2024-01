Σεισμός στην Ιαπωνία: Στους 55 οι νεκροί - Φόβοι για πολλά θύματα κάτω από τα ερείπια (vid)

Ο ισχυρός σεισμός που έπληξε την Ιαπωνία την Πρωτοχρονιά στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 55 ανθρώπους, με τα σωστικά συνεργεία να αγωνίζονται υπό πολύ δύσκολες καιρικές συνθήκες για να φθάσουν σε παράκτιες περιοχές όπου πολλοί φοβούνται ότι έχουν παγιδευτεί κάτω από χιλιάδες κατεστραμμένα σπίτια.

Οι αρχές επιβεβαίωσαν 55 θανάτους, όλοι στον νομό Ισικάουα, καθιστώντας τον ως τον φονικότερο σεισμό της Ιαπωνίας από το 2016.

Πολλοί από τους νεκρούς βρίσκονται στο Σούζου και στη Γουατζίμα, μια άλλη πόλη στο απομακρυσμένο βόρειο άκρο της χερσονήσου Νότο.

Στο Σούζου, μια πόλη με λίγο πάνω από 5.000 νοικοκυριά κοντά στο επίκεντρο του σεισμού, το 90% των σπιτιών μπορεί να έχει καταστραφεί, σύμφωνα με τον δήμαρχό της, Μασουχίρο Ιζουμίγια.

Aerial images reveal the extent of the destruction caused by a 7.6 magnitude earthquake that struck central Japan on Monday https://t.co/keiE0EocsV pic.twitter.com/j3mVaryFmJ