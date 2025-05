Σεισμός στην Αργεντινή: Λήξη συναγερμού για το τσουνάμι στη Χιλή

Έληξε η προειδοποίηση για τσουνάμι στη Χιλή, σύμφωνα με πληροφορίες, ενώ οι αρχές ήραν την εντολή εκκένωσης παραθαλάσσιων περιοχών.

«Η εντολή εκκένωσης για προληπτικούς λόγους ολοκληρώθηκε. Δηλαδή, όλοι επιστρέφουν στις δραστηριότητές τους. Όλοι οι τομείς θα πρέπει να λειτουργούν κανονικά, με εξαίρεση όλες τις οικονομικές δραστηριότητες στα παράλια», δήλωσε ο Χουάν Κάρλος Αντράντε, περιφερειακός διευθυντής της υπηρεσίας πρόληψης και αντιμετώπισης καταστροφών στο Μαγκαγιάνες.

Υπενθυμίζεται ότι ισχυρός σεισμός, μεγέθους 7,4 Ρίχτερ, σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή περίπου 200 χιλιόμετρα νότια της Ουσουάια, στη Γη του Πυρός, στη νότια Αργεντινή, όπως αναφέρει το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο.

Ο σεισμός, με εστιακό βάθος 10 χλμ, σύμφωνα με το GFZ, σημειώθηκε στις 15:58 ώρα Ελλάδος (09:58 τοπική ώρα) και η δόνηση έγινε αισθητή και στη Χιλή.

Έπειτα από την εντολή εκκένωσης της παράκτιας περιοχής της επαρχίας Μαγκαγιένες στη νότια Χιλή λόγω κινδύνου τσουνάμι μετά τον σεισμό, από τη Χιλιανή εθνική υπηρεσία πρόληψης και αντιμετώπισης καταστροφών, δεκάδες ανθρώπους απομακρύνθηκαν από τις περιοχές με ψυχραιμία, καθώς άρχισαν να ηχούν σειρήνες.

