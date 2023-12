Σεισμός 6,2 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες

Σεισμός μεγέθους 6,2 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ έγινε αισθητός στην πρωτεύουσα των Φιλιππίνων αναφέρει το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC). Ο σεισμός έγινε σε βάθος 126 χιλιομέτρων (78 μιλίων).

