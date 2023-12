Σεισμική δόνηση μεγέθους 5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στη νοτιοανατολική Τουρκία κοντά στην πόλη Αντιγιαμάν.

Eyewitnesses reported shaking in #Turkey 2 min ago (local time 10:56:02)⚠

More info soon! pic.twitter.com/9fJSenyda4