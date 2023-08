Σεισμική δόνηση 5 Ρίχτερ ταρακούνησε την κεντρική Τουρκία

Σεισμός μεγέθους 5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε την Τρίτη στην κεντρική επαρχία Ικόνιο της Τουρκίας, 500 χλμ Νοτιοανατολικά της Σμύρνης, ανακοίνωσε η Αρχή Διαχείρισης Καταστροφών και Έκτακτης Ανάγκης (AFAD), σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με τους σεισμολόγους, το επίκεντρο του σεισμού, που καταγράφηκε στις 6:08 το απόγευμα, βρισκόταν σε βάθος 7,2 χιλιομέτρων, με το επίκεντρο εντοπίζεται στην περιοχή Σελτζούκου (Selçuklu), ενώ έγινε αισθητός σε διάφορες περιοχές της επαρχίας.

A magnitude 5 #earthquake has shaken the center of #Turkey this afternoon. The #quake had its epicenter in the province of #Konya and occurred at 6:08 p.m. (5:08 p.m. CET) at a depth of just 7 km, although it has caused no casualties or significant #damage. pic.twitter.com/yD1wN4Tty4