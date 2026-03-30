Σέινμπαουμ: Ιδιώτες ενδιαφέρονται να αγοράσουν πετρέλαιο και να το μεταπωλήσουν σε κουβανικές εταιρείες

Η μεξικανική κυβέρνηση έχει ξεκινήσει συνομιλίες με πολλές ιδιωτικές εταιρείες που επιθυμούν να αγοράσουν καύσιμα από τον κρατικό φορέα Petróleos Mexicanos (Pemex) για να το μεταπωλήσουν σε κουβανικές επιχειρήσεις, δήλωσε σήμερα η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντια Σέινμπαουμ.

«Υπάρχουν ιδιώτες που μας προσέγγισαν, για παράδειγμα για να αγοράσουν καύσιμα από την Pemex και να το μεταφέρουν οι ίδιοι σε ιδιώτες στην Κούβα (…) Είναι πολλές εταιρείες, όχι μόνο μία», είπε η πρόεδρος σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

Την Κυριακή, αφού έφτασε στην Κούβα ένα ρωσικό δεξαμενόπλοιο, σπάζοντας τον αμερικανικό αποκλεισμό, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι η παράδοση αυτού του πετρελαίου «δεν έχει καμία σημασία» γιατί «η Κούβα είναι τελειωμένη».

«Αν κάποια χώρα θέλει να στείλει πετρέλαιο στην Κούβα από τώρα, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα, είτε πρόκειται για τη Ρωσία είτε όχι», υποστήριξε.

Οι εισαγωγές πετρελαίου στην Κούβα σταμάτησαν στις 9 Ιανουαρίου, όταν παρέλαβε το τελευταίο φορτίο από το Μεξικό, το οποίο σταμάτησε κατόπιν τις παραδόσεις, υπό την πίεση του Λευκού Οίκου.

Στις 19 Μαρτίου η αμερικανική κυβέρνηση, που πρόσφατα χαλάρωσε τις κυρώσεις στους ρωσικούς υδρογονάνθρακες, διευκρίνισε ότι ρωσικό πετρέλαιο δεν επιτρέπεται να παραδοθεί ούτε στην Κούβα ούτε στη Βόρεια Κορέα.

Η Κούβα έχασε τον βασικό σύμμαχο και προμηθευτή της τον Ιανουάριο, όταν ο αμερικανικός στρατός συνέλαβε τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο. Το Καράκας ήταν ο κύριος προμηθευτής της Κούβας σε καύσιμα εδώ και 25 χρόνια.