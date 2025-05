Σέφτσοβιτς: Η ΕΕ παραμένει προσηλωμένη στην επίτευξη εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Εμπορίου, Μάρος Σέφτσοβιτς δήλωσε τη Δευτέρα (26/05) ότι είχε μια «καλή συνομιλία» με τον υπουργό Εμπορίου των ΗΠΑ Χάουαρντ Λούτνικ και ότι θα παραμείνει σε «συνεχή επαφή» με τον ομόλογό του.

Όπως αναφέρεται στο Reuters, ο Επίτροπος Εμπορίου δήλωσε ότι «η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει «πλήρως προσηλωμένη» στην επίτευξη εμπορικής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες».

Good calls with Secretary @howardlutnick and Ambassador @jamiesongreer. The @EU_Commission remains fully committed to constructive and focused efforts at pace towards an 🇪🇺🇺🇸 deal. We continue to stay in constant contact. pic.twitter.com/90E6Ngzaq8