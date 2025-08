Εμπορική συμφωνία ΗΠΑ - ΕΕ

Στους επιπρόσθετους δασμούς του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε μέσα από ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Χ, ο Επίτροπος Εμπορίου της ΕΕ, Μάρος Σέφτσοβιτς.

Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι «οι νέοι δασμοί αντικατοπτρίζουν τα πρώτα αποτελέσματα της συμφωνίας ΕΕ-ΗΠΑ, ιδίως το συνολικό δασμολογικό όριο του 15%».

«Αυτό ενισχύει τη σταθερότητα για τις επιχειρήσεις, καθώς και την εμπιστοσύνη στη διατλαντική οικονομία», προσθέτει ο Επίτροπος Εμπορίου της ΕΕ.

Καταλήγει, λέγοντας ότι «οι εξαγωγείς της ΕΕ επωφελούνται πλέον από μια πιο ανταγωνιστική θέση. Το έργο συνεχίζεται».

The new U.S. tariffs reflect the first results of the EU-US deal, esp. the 15% all-inclusive tariff cap.



This reinforces stability for 🇪🇺 businesses as well as trust in the transatlantic economy.



EU exporters now benefit from a more competitive position. The work continues. pic.twitter.com/uwGAvbE0XN