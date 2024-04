Σε συναγερμό η Ινδονησία: Εξερράγη ξανά το ηφαίστειο Ρουάνγκ (vid)

Συνεχίζονται οι εκρήξεις του ηφαιστείου Ρουάνγκ της Ινδονησία και σήμερα αναγκάζοντας τις Αρχές να εκκενώσουν την περιοχή της βόρειας πλευράς της νήσου Σουλαουέζι και να κλείσουν το διεθνές αεροδρόμιο.

Καθόλη τη διάρκεια της νύχτας το ηφαίστειο εκτόξευε ροές λάβας, οδηγώντας το Κέντρο Ηφαιστειολογίας και Μετριασμού του Γεωλογικού Κινδύνου (PVMBG) της χώρας να αυξήσει την κατάσταση συναγερμού στο υψηλότερο επίπεδο, καλώντας τους κατοίκους να μην πλησιάσουν το ηφαίστειο, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του.

Lightning and satellite look like the latest eruption from Ruang has slowed. pic.twitter.com/BGHqwswqMw

Το ύψους 725 μέτρων Ρουάνγκ εξερράγη γύρω στις 01:15 τοπική ώρα και άλλες δύο φορές σήμερα το πρωί, όπως ανέφερε η ίδια υπηρεσία της Ινδονησίας, προσθέτοντας ότι το ηφαίστειο εκτόξευσε μια στήλη τέφρας ύψους άνω των πέντε χλμ. στον ουρανό.

Παράλληλα, επανέφερε σε ισχύ μια ζώνη αποκλεισμού έξι χιλιομέτρων και προειδοποίησε τους περιοίκους για την πιθανότητα εκτόξευσης ηφαιστειακών βράχων και τσουνάμι από την πτώση ηφαιστειογενούς υλικού στη θάλασσα.

The Ruang volcano has erupted once again.



Himawari-9 captured the moment of the explosive eruption, releasing a cloud of ash and sulfur dioxide into the atmosphere. pic.twitter.com/SbnNTNlKqw