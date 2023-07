Σε νοσοκομείο της Μόσχας Ρωσίδα δημοσιογράφος που δέχθηκε επίθεση στην Τσετσενία (pic)

Η Γιελένα Μιλάσινα, η εξέχουσα δημοσιογράφος της εφημερίδας Novaya Gazeta, η οποία ξυλοκοπήθηκε βάναυσα χθες στην Τσετσενία, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Μόσχας, όπως μεταδίδει το Reuters.

Russia's inhuman brutality: Prominent Russian investigative journalist & a lawyer were attacked today by masked men in Russia's #Chechnya region. Yelena Milashina head was shaved, fingers broken & was covered with green dye. Lawyer Alexander Nemov stabbed. https://t.co/6G5yRgOfqk pic.twitter.com/lprCkMozVC