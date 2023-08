Χαβάη: Κηρύχθηκε σε κατάσταση φυσικής καταστροφής - Κάηκαν ολόκληρες γειτονιές

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν κήρυξε σε κατάσταση φυσικής καταστροφής τη Χαβάη, όπου από τις καταστροφικές πυρκαγιές καταστράφηκε σχεδόν ολοσχερώς μια πόλη στο Μάουι και τουλάχιστον 36 άνθρωποι σκοτώθηκαν.

Με την κήρυξη της περιοχής σε κατάσταση φυσικής καταστροφής αποδεσμεύονται σημαντικοί ομοσπονδιακοί πόροι που «θα τεθούν στη διάθεση των πληγέντων στην κομητεία του Μάουι» εξήγησε ο Λευκός Οίκος στην ανακοίνωση που εξέδωσε.

Με τους πόρους αυτούς θα χρηματοδοτηθούν μεταξύ άλλων οι προσπάθειες διάσωσης και ανοικοδόμησης του νησιού, όπου η τουριστική πόλη Λαχέινα, η παλαιά πρωτεύουσα του βασιλείου της Χαβάης, ουσιαστικά ισοπεδώθηκε.

Οι πληγέντες θα μπορούν να κάνουν αίτηση για να τους χορηγηθεί προσωρινή κατοικία ή για να λάβουν χρήματα με τα οποία θα επιδιορθώσουν τα σπίτια τους. Οι επιχειρήσεις θα ενταχθούν επίσης σε προγράμματα ανάκαμψης.

Ο Μπάιντεν τηλεφώνησε εξάλλου στον κυβερνήτη της Χαβάης Τζος Γκριν και του εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για τις ζωές που χάθηκαν και τις καταστροφές κατοικιών.

Η μεγάλη πυρκαγιά που σάρωσε το γραφικό θέρετρο Λαχέινα στο νησί Μάουι της Χαβάης στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 36 ανθρώπους, ενώ άφησε πίσω της αποκαΐδια και ανάγκασε χιλιάδες κατοίκους και τουρίστες να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.

Στα πλάνα από την περιοχή διακρίνονται ολόκληρες γειτονιές και επιχειρήσεις ισοπεδωμένες και οχήματα, καμένα ολοσχερώς, στη δυτική πλευρά του νησιού. Λόγω της φωτιάς έκλεισαν οι περισσότεροι δρόμοι γύρω από τη Λαχέινα, την ιστορική πρώην πρωτεύουσα του Βασιλείου της Χαβάης.

LIVE UPDATES: Hawaii wildfires



• At least 36 people have died in fires in Maui, officials say

• Lahaina, once the capital of the Hawaiian Kingdom, has been destroyed

• Maui is devastated, but rest of Hawaii is open, tourism chief says https://t.co/efeV1qFX0K pic.twitter.com/teCp4EEu78