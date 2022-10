Σε εφαρμογή το διάταγμα Πούτιν - Έναρξη ελέγχων των κινητών στη Ζαπορίζια

Οι διορισμένες από τη Μόσχα αρχές στην κατεχόμενη Ζαπορίζια της Ουκρανίας διέταξαν τηλεφωνικούς ελέγχους στους ντόπιους, ανακοινώνοντας την εφαρμογή στρατιωτικής λογοκρισίας σύμφωνα με το διάταγμα του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν για τον στρατιωτικό νόμο.

«Από σήμερα στην περιοχή Ζαπορίζια, οι αξιωματικοί επιβολής του νόμου ξεκίνησαν έναν επιλεκτικό προληπτικό έλεγχο των κινητών τηλεφώνων των πολιτών», δήλωσε ο διορισμένος από τη Μόσχα αξιωματούχος Βλαντιμίρ Ρόγκοφ.

Είπε ότι όσοι έχουν εγγραφεί στα «σάιτ προπαγάνδας του τρομοκρατικού καθεστώτος του Κιέβου" θα λάβουν προειδοποίηση, πριν τους επιβληθεί πρόστιμο.

#BREAKING Authorities in Ukraine's Russian-occupied Zaporizhzhia region order mobile phone checks on residents, announcing implementation of military censorship under President Putin's martial law decree pic.twitter.com/Jkh4WNl5mz