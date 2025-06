Σαράα: Θα οδηγήσουμε τους δράστες της επίθεσης στην εκκλησία ενώπιον της Δικαιοσύνης

Δέσμευση για παραδειγματική τιμωρία των υπευθύνων της φονικής επίθεσης στην ελληνορθόδοξη εκκλησία της Δαμασκού ανέλαβε ο προσωρινός πρόεδρος της Συρίας, Αχμέντ αλ-Σαράα, καταδικάζοντας την ενέργεια ως «αποτρόπαια» και απευθύνοντας έκκληση για ενότητα στον συριακό λαό, σύμφωνα με το France24.

«Δεσμευόμαστε να εργαστούμε νυχθημερόν, κινητοποιώντας όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες ασφαλείας, ώστε να εντοπίσουμε και να συλλάβουμε όσους συμμετείχαν ή σχεδίασαν αυτό το αποτρόπαιο έγκλημα και να τους οδηγήσουμε ενώπιον της Δικαιοσύνης», δήλωσε ο Σαράα σε επίσημη ανακοίνωσή του.

Ο προσωρινός πρόεδρος επεσήμανε ότι η επίθεση αποτελεί υπενθύμιση της ανάγκης για εθνική συσπείρωση. «Το γεγονός αυτό μάς υπενθυμίζει τη σημασία της αλληλεγγύης και της ενότητας μεταξύ κυβέρνησης και λαού, απέναντι σε κάθε απειλή που στοχεύει στην ασφάλεια και τη σταθερότητα του έθνους μας», τόνισε.

Η επίθεση αυτή, η οποία καταδικάστηκε από πολλές χώρες και τον ΟΗΕ, είναι η πρώτη του είδους που σημειώνεται μετά την πτώση τον Δεκέμβριο του προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ, τον οποίο ανέτρεψε ένας συνασπισμός φατριών ισλαμιστών ανταρτών του οποίου ηγείτο ο Σάρα.

Κατά τη διάρκεια περίπου 14 χρόνων εμφυλίου πολέμου στη Συρία, εκκλησίες υπέστησαν σοβαρές ζημιές και επιθέσεις σημειώθηκαν κοντά σε χριστιανικούς χώρους λατρείας αλλά δεν είχε γίνει καμιά επίθεση αυτοκτονίας μέσα σε εκκλησία, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Επίθεση καμικάζι στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 22 ανθρώπους την Κυριακή (22/06) στην εκκλησία του Αγίου Ηλία (Mar Elias) στη συνοικία Ντουεϊλά στη Δαμασκό, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό των de facto Αρχών, που κατηγόρησαν μέλος της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ) πως τη διέπραξε. Παράλληλα, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό υπάρχουν 52 τραυματίες.

Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών και πολλές χώρες, ανάμεσά τους οι ΗΠΑ, η Γαλλία και η Ελλάδα, καταδίκασαν την επίθεση, την πρώτη τέτοιας μορφής που υπέστη η συριακή πρωτεύουσα αφότου δυνάμεις υπό την ηγεσία ριζοσπαστών ισλαμιστών ανέτρεψαν τον πρώην πρόεδρο Μπασάρ αλ Άσαντ την 8η Δεκεμβρίου 2024.

Η ασφάλεια συγκαταλέγεται στις σοβαρότερες προκλήσεις για τις νέες συριακές αρχές, τις οποίες η διεθνής κοινότητα καλεί να προστατεύσουν τις μειονότητες και να τις συμπεριλάβουν στη διαδικασία πολιτικής μετάβασης.

Το υπουργείο Εξωτερικών στη Δαμασκό ανέφερε πως ο δράστης, που «ανήκε στην τρομοκρατική οργάνωση Ντάες» (σ.σ. συντομογραφία του ΙΚ στα αραβικά) εισέβαλε στην εκκλησία του Αγίου Ηλία, στη συνοικία Ντουέλα της Δαμασκού, «άνοιξε πυρ» και κατόπιν «πυροδότησε εκρηκτικά» με τα οποία ήταν ζωσμένος.

Ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου είδαν τραυματιοφορείς να απομακρύνουν πιστούς από την εκκλησία, όπου συντρίμμια και εικονίσματα είχαν σκορπιστεί παντού, καλυμμένα από αίματα.

Η επίθεση αυτοκτονίας κατά εκκλησίας στην Δαμασκό έχει ως στόχο «να υπονομεύσει την εθνική συνύπαρξη» στη Συρία, καταγγέλλει σε ανακοίνωση των συριακό υπουργείο Εξωτερικών.

Η Συρία θεωρεί ότι «αυτή η εγκληματική ενέργεια με στόχο χριστιανούς πιστούς αποτελεί απέλπιδα απόπειρα υπονόμευσης της εθνικής συνύπαρξης και αποσταθεροποίησης της χώρας», αναφέρεται στο κείμενο της ανακοίνωσης.

Ο Σύρος Πρόεδρος Άχμεντ αλ-Σαράα, ο οποίος ηγήθηκε της επίθεσης για την ανατροπή του Άσαντ πριν αναλάβει την εξουσία τον Ιανουάριο ως μεταβατικός ηγέτης, έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι θα προστατεύσει τις μειονότητες κατά τη διάρκεια της θητείας του.

Συριακά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν επίσης ότι οι δυνάμεις ασφαλείας επέβαλαν κλοιό γύρω από την περιοχή για την απομάκρυνση των νεκρών και των τραυματιών.

Photos from inside the church of St. Elias after a terrorist blew himself up inside it, which led to victims



In Al-Duwaila neighbourhood in the Syrian capital Damascus pic.twitter.com/5s29pSHCW5