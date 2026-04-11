Σαουδική Αραβία - Πακιστάν: Ενίσχυση της διμερούς αμυντικής συνεργασίας

Το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε σήμερα ότι η πακιστανική στρατιωτική δύναμη, συμπεριλαμβανομένων και μαχητικών αεροσκαφών, που αναπτύχθηκε στην αεροπορική βάση Βασιλιάς Αμπντουλαζίζ, προβλέπεται από την αμυντική συμφωνία που έχει υπογραφεί μεταξύ των δύο χωρών.

Στην ίδια ανακοίνωση, αναφέρεται ότι η ανάπτυξη της πακιστανικής στρατιωτικής δύναμης έχει στόχο την ενίσχυση της κοινής αμυντικής συνεργασίας και την υποστήριξη της περιφερειακής και διεθνούς ασφάλειας και σταθερότητας.